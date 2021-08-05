المشهد اليمني الأول

تمكنت شرطة العاصمة من ضبط المتهم بارتكاب جريمة قتل الدكتور محمد علي علي نعيم ( استاذ في كلية الهندسة – جامعة صنعاء ).

وأوضحت شرطة العاصمة أنها تلقت – عند الساعة التاسعة والنصف من مساء الاربعاء 4 اغسطس- بلاغا بارتكاب جريمة قتل احد المواطنين في شارع تونس.

وعند وصول فريق البحث الجنائي والأدلة الجنائية ومن خلال جمع المعلومات الأمنية ومعاينة مسرح الجريمة أتضح أن أحد الأشخاص كان على متن سيارة نوع “راف فور” ينتظر خروج المجني عليه الدكتور محمد نعيم من منزل احد اصدقائه، وفور خروجه من المنزل أطلق عليه 4 طلقات من مسدس نوع كلوك أدت إلى وفاته.

وبعد إجراء التحريات تمكن البحث الجنائي من معرفة هوية الجاني وهو المدعو “فؤاد حسين صليح”، وتم انتقال الشرطة مع وكيل نيابة غرب العاصمة إلى منزل الجاني في منطقة الصياح بمديرية شعوب ،وضبطه بعد ساعتين ونصف من ارتكاب الجريمة.

وذكرت الشرطة أن الجاني اعترف بارتكابه الجريمة نتيجة خلافات شخصية، مشيرة إلى أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة دوافع الجريمة.