المشهد اليمني الأول

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء أمس الخميس، العثور على مخزن يحتوي عددا من العبوات الناسفة بمنطقة ال برمان بمديرية الزاهر.

وأوضح مصدر أمني أن مخزن العبوات الناسفة عثر عليه بمنزل أحد قيادات ما يسمى بتنظيم القاعدة المدعو سلطان اليافعي، وكان يحوي ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة الى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات.

وذكر المصدر أن العبوات كانت ضمن مخطط للعدوان وأدواته يهدف الى استهداف الجيش واللجان والشرفاء والأحرار من أبناء المنطقة.

وأشادت الأجهزة الأمنية بتعاون المواطنون من أبناء المنطقة والذي تكلل باكتشاف المخزن وإفشال المخطط الإجرامي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار عملية النصر المبين وتتويجا للمسار العسكري.