المشهد اليمني الأول

أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية مسؤوليتها عن القصف الصاروخي على محيط مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية .

وقالت في بيان إن القصف استهدف محيط مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم ، وجاءا ردا على الغارات الجوية الصهيونية على أراضٍ ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

وفي السياق افاد الاعلام الصهيوني بأن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القاعدة العسكرية “دوف” على الحدود اللبنانية الشمالية ، وأن صفارات الإنذار دوت في الجولان المحتل وفي الجليل الفلسطيني المحتل ، فيما حلقت الطائرات الحربية الصهيونية في اجواء الجنوب اللبناني على علو منخفض .