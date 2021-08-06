المشهد اليمني الأول
أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية مسؤوليتها عن القصف الصاروخي على محيط مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية .
وقالت في بيان إن القصف استهدف محيط مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم ، وجاءا ردا على الغارات الجوية الصهيونية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.
وفي السياق افاد الاعلام الصهيوني بأن رشقات صاروخية أطلقت تجاه القاعدة العسكرية “دوف” على الحدود اللبنانية الشمالية ، وأن صفارات الإنذار دوت في الجولان المحتل وفي الجليل الفلسطيني المحتل ، فيما حلقت الطائرات الحربية الصهيونية في اجواء الجنوب اللبناني على علو منخفض .