المشهد اليمني الأول

باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” للرد الذي قام به “حزب الله” اللبناني، وقصفه أهدافا تابعة للعدو الاسرائيلي ردا على استهدافها للأراضي اللبنانية.

وأكدت “حمـاس” في بيان صحفي عن مباركتها ودعمها الكامل وقالت أن “مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها”.

وتابع البيان “توجهت حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم”.

وشددت الحركة على أن المعركة مع العدو الصهيوين وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين.