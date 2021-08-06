المشهد اليمني الأول

بارك محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى اليوم الجمعة، لحزب الله رده على الاعتداءات الصهيونية الأخيرة.

‌‏وقال الحوثي في تغريدة له اليوم الجمعة: “نبارك لحزب الله البطل ولقيادته المجاهدة عملية الرد على العدو الإسرائيلي التي كانت نتيجة للجاهزية المستمرة وبما تمثله ثمار الجاهزية من ردع حقيقي وتضرب نفسية العدو وواقعه الميداني والعسكري وتفضح خططه.”

وأضاف أنها الحرب الفاعلة بما يصاحبها من يقظة ومواكبة.

من جهته أيضا بارك رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام للمقاومة الإسلامية في لبنان ما قامت به من قصف بعشرات الصواريخ طالت مواقع لكيان العدو الصهيوني في مزارع شبعا ردا على اعتداءاته الأخيرة.

وقال عبد السلام في تغريدة له اليوم: إن المقاومة الإسلامية بردها المشروع والمدروس تؤكد عمليا وناريا أن أي عدوان سيقابل بمثله وليس للعدو أن يتجاوز معادلات كرسها انتصار 2006م.