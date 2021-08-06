المشهد اليمني الأول

قال اعلام العدو الصهيوني إن “رد حزب الله جاء إلى حد كبير بمثابة مفاجأة كبيرة للمؤسسة الأمنية الاسرائيلية”.

واضاف ان ”حزب الله يثبت معادلة اطلاق النار مقابل اطلاق النار والمناطق المفتوحة مقابل المناطق المفتوحة”.

وأشارت بعض وسائل اعلام العدو إلى أن “حزب الله تمكن من اطلاق الصواريخ دون معرفة الاستخبارات الاسرائيلية وهذا يجب أن يقلق جيش العدو الاسرائيلي”.

وقالت اوساط صهيونية ان وجهة “اسرائيل” ليس التصعيد في الشمال بل اغلاق الحدث”.

وكشفت تعليقات الاوساط الصهيونية حجم الارباك الذي فرضته عملية المقاومة الاسلامية على ساحة العدو لا سيما الجهات الامنية فيه .

رد حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية فاجأ العدو واربك قادته وثبت قواعد اللعبة. وأخبار متناقضة حول مشاورات الحكومة الصهيونية ما قبل تبني حزب الله المسؤولية وما بعده والتي قالت اوساط العدو بانها تدرس كيفية الرد بما لا يؤدي للتصعيد.