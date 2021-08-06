المشهد اليمني الأول

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، انتهاجها سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني كرد على فشلها تركيع القوى اليمنية المناهضة لسياستها سياسيا وعسكريا.

واعترف المتحدث باسم الخارجية الامريكية، نيد برايس، بأن الأزمة الإنسانية في اليمـن التي وصفها بأسوأ كارثة على مستوى العالم، مفتعلة، رابطا بين الحرب الاقتصادية الأخيرة ورفض من وصفهم بـ”الحوثيين” الانخراط في اجتماعات دعا لها المبعوث الأمريكي إلى اليـمن “تيم ليندركينغ” خلال جولته الأسبوع الماضي إلى المنطقة لوقف اطلاق النار والتقدم صوب مأرب دون ترتيبات مسبقة تطالب صنعاء بها وأولها رفع الحصار.

وتشير تصريحات برايس إلى الدور الأمريكي في الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الفار هادي في مناطق سيطرتها وأبرزها رفع التعرفة الجمركية للسلع والمواد الغذائية إلى جانب ضخ المزيد من العملة المطبوعة خارج التغطية ما فجر موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد في الأسواق اليمنية وفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.