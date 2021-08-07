المشهد اليمني الأول

اعتبر ناطق أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام رد حزب الله على الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم هو رد شجاع وعظيم ويثبت أن حزب الله وقيادته لا زالت يقظة وحاضرة بقوة في مختلف الجبهات.

وقال عبدالسـلام في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الجمعة، إن “محور المقاومة في موقف قوي جدا رغم كل التحديات التي تواجهه”.

وأشار محمد عبدالسـلام إلى أن كسر الحصار على اليمن أصبح أولوية ملحّة ويجب أن نعمل لتحقيقه بكافة الطرق الممكنة.

وأضاف “نحن مستمرون في مجال التفاوض والسياسة أما الطرف الأخر فهو غير مستعد على إيجاد حل في اليمن”.

وفيما يخص اللقاء مع الرئيس الإيراني الجديد قال عبدالسلام إن “اللقاء مع الرئيس إبراهيم رئيسي كان وفقا للعلاقة القائمة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية في إيران”.