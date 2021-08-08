المشهد اليمني الأول

شاهد “GEOFF GOLBERG” وجهه يتلألأ عبر الشاشة غير مصدق. وفي مقطع فيديو قصير نُشر على موقعي يوتيوب وتويتر في مارس الماضي، وصفه مقدم الفيديو بأنه عدو لدود للمملكة العربية السعودية.

زعم الراوي، حسين الغاوي، أن “عمل جولبرج بأكمله يهدف إلى تشويه سمعة المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة من خلال نشر تحليلات مزيفة تحظر الحسابات الوطنية والمتعاطفين الأجانب.”

نُشر الفيديو باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، وكان مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته ثماني دقائق، والمغطى بالرسومات النارية والمؤثرات الصوتية، جزءًا من سلسلة منتظمة نشرها الغاوي، وهو صحفي سعودي نصب نفسه مدافعاً عن المملكة. وأظهر مقطع فيديو صورة وجه غولبرغ، واصفا إياه بشكل خاطئ بأنه صحفي في سي إن إن.

قال الغاوي إن عمل غولبرغ الذي رسم خرائط تلاعب الدولة بوسائل الإعلام الاجتماعية قد وضع غولبرغ في صدارة خصوم المملكة الرئيسيين – وهم جماعة حزب الله اللبنانية وتركيا وقطر. لقد كان اتهاماً وجده جولبرج مروعًا ومخيفًا.

قال غولبيرج، الخبير في تتبع التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي ومؤسس Social Forensics، وهي شركة تحليلات عبر الإنترنت: “مشاهدة هذا الفيديو، مع هذه الأنواع من الاتهامات الموجهة إلي، جعلني أشعر أن حياتي قد تكون في خطر”. “على الأقل جعلني أشعر أنه ليس من الآمن بالنسبة لي أن أقوم بهذا النوع من العمل الذي أقوم به، حتى في الولايات المتحدة.”

في أيدي دولة استبدادية، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مميتة بالفعل. لم يظهر أي مثال مروّع على ذلك في حملة الهجمات على الإنترنت التي وجهتها الدولة السعودية والتي سبقت اغتيال جمال خاشقجي. في الأشهر التي سبقت مقتله داخل القنصلية السعودية لإسطنبول، تعرض خاشقجي لحملة مكثفة من المضايقات عبر الإنترنت نظمتها شبكة مدعومة من الحكومة السعودية من المؤثرين السياسيين والروبوتات.

يُشار إليهم داخل المملكة بـ “الذباب”، حيث امتلأت الشبكة بالتهديدات والتشهير بخاشقجي، وهو جهد تم توثيقه في الفيلم الوثائقي لعام 2020 “المنشق”. لقد صوروه على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه عدو خائن للدولة السعودية وهو ليس بالأمر الهين في بلد يخضع فيه الخطاب العام لرقابة مشددة، وتويتر هو المنفذ الأساسي للمحادثات السياسية. الغاوي نفسه متهم بالمساعدة في التحريض على الحملة على الإنترنت التي ميزت خاشقجي كعدو للدولة.

بلغ سيل الهجمات على الإنترنت ذروته مع مقتل خاشقجي في القنصلية من قبل فرقة اغتيال يُعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسلها مباشرة.

كان غولبرغ مدركًا جيدًا للتاريخ. لذلك عندما ظهر في فيديو الغاوي، شعر بقلق عميق: لم تكن الطريقة التهديدية للرسالة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي نوقش فيها خاشقجي قبل وفاته. قادمًا من دولة تخضع فيها جميع وسائل الإعلام لرقابة مشددة، اعتقد غولبيرج أن فيديو الغاوي بدا محسوبًا لإرسال رسالة نيابة عن الحكومة السعودية إلى أعدائها المتصورين في الولايات المتحدة.

قال غولبرغ، “وصف عملي بأنه الدفاع عن حزب الله أو قطر – هذه هي أنواع الاتهامات التي لا أساس لها من الحكومة التي قتلت الناس مقابل لاشيء، والتي تجعلني أرغب في النظر من فوق كتفي عندما أسير”.

لم يكن غولبرغ الشخص الوحيد الذي جاء لإثارة غضب الغاوي. وفي المقطع ذاته، وصف العديد من النشطاء السعوديين المرتبطين بالغرب بأنهم خونة، واستنكر عددٌ من النشطاء وخبراء مراكز الفكر الأمريكيين.

ظهرت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن، والمعروفة أيضاً باسم DAWN، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن تركز على المعايير الديمقراطية في الشرق الأوسط، وكذلك فعلت أريان طبطبائي، المسؤولة في وزارة الخارجية والأكاديمية الأمريكية من أصل إيراني عملت في مؤسسة RAND، وهي مؤسسة غير ربحية تقوم بعمل بحث متكرر لصالح حكومة الولايات المتحدة.

أصبحت المضايقات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت من القضايا السياسية في الولايات المتحدة، ولكن في الدول الاستبدادية، يمكن أن يكون التهديد أكثر خطورة على الفور. تحت سيطرة الأنظمة الحاكمة، يمكن تسليح المجال العام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل كامل.

أظهرت المملكة العربية السعودية، التي يحكمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وجه الخصوص استعدادها للمضي قدماً ودعم تهديداتها وترهيبها عبر الإنترنت من خلال اختطاف وقتل منتقديها المفترضين، حتى أولئك الذين يعيشون في الخارج.

وقالت سارة ليا ويتسن من DAWN، مشيرة إلى ولي العهد بالأحرف الأولى من اسمه: “من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن حرية التعبير في المملكة العربية السعودية قد تم سحقها تمامًا تحت حكم محمد بن سلمان”. هذه الرسائل عبر الإنترنت لا تأتي من جهات فاعلة مستقلة داخل المملكة العربية السعودية. لا توجد أصوات مستقلة تخرج من هذا البلد اليوم “. (لم يرد الغاوي ولا السفارة السعودية في واشنطن على طلبات التعليق).

بالنسبة لـ Whitson، فإن العبء ثقيل بشكل خاص: DAWN كانت من بنات أفكار خاشقجي وتم إنشاؤها في أعقاب اغتياله لحمل راية المنشق المتوفى.

قالت سارة ليا ويتسن: “كانت هناك حملة لمضايقتي لفترة طويلة حتى قبل مقتل جمال، لكنها تصاعدت منذ ذلك الحين”. “كانت هناك هجمات منسقة للغاية ضد منظمتنا وضد الموظفين الأفراد.”

في كثير من الحالات، تبدأ مثل هذه الهجمات مع الغاوي، وهو واحد من عدد من المؤثرين السعوديين الرئيسيين الموالين للحكومة الذين يتم تضخيم رسائلهم ومشاركتها من قبل شبكة من القوميين المؤيدين للسعودية والبوتات وحسابات أخرى غير أصلية على الإنترنت.

فيديو الغاوي الذي يدين أمثال Golberg و Whitson وآخرين هو جزء من سلسلة منتظمة تُنشر على Twitter و YouTube تسمى “Jamra” أو “الفحم الساخن”. العرض القصير، الذي يُروى كمونولوج، يركز بالكامل على تسمية قوائم أعداء النظام السعودي في جميع أنحاء العالم.

هناك القليل من المعلومات على الإنترنت عن الغاوي نفسه، الذي يُعرِّفه في سيرته الذاتية على تويتر ببساطة على أنه “صحفي سعودي”. برنامج جمرة، الذي يُذاع باللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، يُنشر على قناة الغاوي على يوتيوب. يضم موقع Jamra أكثر من 120000 مشترك، ويصف نفسه بأنه “برنامج سياسي يربطك بالمعلومات المخفية”. يروج الغاوي لمقاطع الفيديو من المسلسل عبر حسابه الموثّق على تويتر، حيث يتابعه أكثر من ربع مليون متابع.

بالنسبة لغولبيرج، الذي يقول إنه ليس لديه أي اهتمام بسياسات الشرق الأوسط، فإن ظهوره في فيديو جمرة يشير إلى أنه أثار غضب أصحاب النفوذ في المملكة العربية السعودية. واعتقد أن هؤلاء الممثلين كانوا مستائين من عمله في تتبع نشاط وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المملكة. وجد جولبيرج بيانات تحليلية تظهر تلاعبًا واسع النطاق من قبل الروبوتات وغيرها من الحسابات غير الأصلية على تويتر للترويج لرسائل الحكومة المؤيدة للسعودية.

كانت المملكة العربية السعودية واحدة فقط من بين العديد من الاهتمامات – فقد نشرت جولبرج سابقًا دراسات تحليلية للتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي من قبل مؤيدي XRP، وهي عملة مشفرة شهيرة، بالإضافة إلى مؤيدي الرئيس دونالد ترامب – لكن معارضة المملكة أثبتت أنها مختلفة. قال غولبرغ إنه لم يثر أي شيء رد فعل عنيف أو خوف مثل عمله مع السعوديين. والأسوأ من ذلك، عندما واجه هذه التهديدات، والتي تضمنت تغريدة سابقة من الغاوي في سبتمبر 2020 تتهمه وآخرين بالعمل مع حكومة قطر وحزب الله، لم تفعل المنصات نفسها شيئاً لمساعدته.

قال غولبيرج: “أتمنى لو كنت أحد المشاهير أو شخصاً لديه حساب كبير تم التحقق منه، حتى إذا بدأت في مشاركة المعلومات حول الهجمات التي تعرضت لها على Twitter و YouTube، فإن المنصات ستشعر بأنها مضطرة لإزالتها”. “الأشخاص الذين لديهم منصات كبيرة لديهم القدرة على إزالة أشياء مثل الاستغناء عن المعلومات والتهديدات بالقتل. ولكن بالنسبة للشخص العادي، عندما يحدث هذا، ليس هناك الكثير مما يمكنه فعله “.

يخطط غولبرغ ، في الوقت الحالي، لمواصلة توثيق ظاهرة شبكات التحرش عبر الإنترنت. ومع ذلك، كان للتهديدات والاعتداءات التي تعرض لها أثر نفسي وعاطفي عميق وتركته في خلاف حول ما إذا كان سيستمر. قال غولبرغ: “أشعر أنه من المهم الاستمرار في تسليط الضوء على الجزء السفلي من التلاعب بالمنصة، لكن العمل الذي كنت أقوم به في السنوات القليلة الماضية بدأ بالفعل في التأثير عليّ. يمكن أن يكون مروعا “.

في صيف 2020، سلط تقرير نُشر في النيويوركر الضوء على هدف آخر للغاوي: عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق علي صوفان. بعد أن نبهت وكالة المخابرات المركزية صوفان إلى تهديدات ذات مصداقية ضد حياته من قبل وكالة المخابرات المركزية في شهر مايو، وجد نفسه مستهدفًا من خلال حملة شرسة من التهديدات والتشهير عبر الإنترنت. استأجر صوفان شركة للأمن السيبراني حددت على الأقل جزءًا من الحملة عبر الإنترنت بمشاركة مسؤولين من الحكومة السعودية وأن “هذا الجهد بدأ من قبل حسين الغاوي، وهو صحفي سعودي نصب نفسه بنفسه”.

وفقًا لمجلة New Yorker، وجد التحليل أن الغاوي لعب أيضًا دورًا رئيسيًا في قيادة الحملة على الإنترنت ضد خاشقجي في الأشهر التي سبقت وفاته.

صوفان، الذي رفض التعليق على هذه القصة، هو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي مرموق وله علاقات وثيقة بمسؤولين حكوميين أمريكيين حاليين وسابقين. قد تجعل مكانته وعلاقاته صوفان هدفًا مكلفًا للسعوديين. ومع ذلك، فإن الأمريكيين الآخرين الذين ظهروا على رادار حملاتهم التشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي هم أكثر عرضة للخطر، وكذلك أسرهم.

محمد سلطان مواطن مصري أمريكي قضى قرابة عامين في سجن مصري في أعقاب انقلاب عسكري عام 2013، وأوشك على الموت خلف القضبان خلال إضراب عن الطعام استمر أكثر من عام. بعد احتجاجات دولية، تم إطلاق سراحه أخيرًا وعاد إلى الولايات المتحدة في مايو 2015. على الرغم من كونه مواطنًا أمريكيًا يعيش في المنزل، إلا أن تحرره من السجن لا يعني التحرر من المزيد من المضايقات والتهديدات، على حد قوله، سواء من قبل المسؤولين المصريين أو حلفائهم السعوديون – بمن فيهم حسين الغاوي.

في مارس الماضي، نشر الغاوي مقطع فيديو على تويتر ويوتيوب كجزء من سلسلة جمرة التي وصفت سلطان بالمتطرف الذي خطط لتنفيذ هجمات ضد الحكومة المصرية. كما رسم الغاوي سلطاناً على أنه عدو للمملكة السعودية كان يشوه سمعة حكامها من خلال دعمه لمنظمات حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وكدليل على ذلك، عرض الغاوي صورة قديمة لسلطان مع رجل الدين المقيم في قطر يوسف القرضاوي، وهو رجل دين غالبًا ما يرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تعتبرها السعودية تهديدًا.

اعتبر سلطان، الذي كان صديقًا شخصيًا لخاشقجي في واشنطن ولديه دراية بأسلوب عمل الحكومات العربية الديكتاتورية، أن الهجمات على الشخصية من قبل الغاوي وآخرين هي محاولة مباشرة لتبرير أي ضرر مستقبلي قد يتعرض له بأثر رجعي.

قال سلطان: “هذه الهجمات هي ذرائع يبتدعونها بحيث تزرع فيما بعد بذور الشك في أذهان الجمهور”. “إنهم يختارون هدفًا ثم يغتالونهم إلى درجة أنه إذا حدث أي شيء لاحقًا، فسوف يمتنع الناس عن الحديث عنه. هذا ما فعلوه بجمال. إنهم يرسمون أكبر قدر ممكن من الصورة السلبية لجعل الناس يقولون لاحقًا، “الأمر معقد” – إذا حدث شيء ما ومتى حدث ذلك “.

لقد خضعت علاقات تويتر بالمملكة العربية السعودية للتدقيق في الماضي. في عام 2020، كان موظفان في الشركة موضوع شكوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي: تم اتهامهما بالتجسس داخل مكتب الشركة نيابة عن الحكومة السعودية، بما في ذلك تمرير أرقام الهواتف وعناوين IP الخاصة بالمعارضين.

تطلق تويتر بشكل دوري حملات إزالة للحسابات المؤيدة للسعودية التي يتبين أنها تسيء استخدام المنصة. في ديسمبر 2019، تمت إزالة عدة آلاف من الحسابات المؤيدة للسعودية لانتهاكها “سياسات التلاعب بالمنصة” على تويتر بعد وقت قصير من ظهور مزاعم علنية حول الجاسوسين. في العام الماضي، تم أيضًا حذف 20 ألف حساب آخر قيل إنها مرتبطة بالحكومات السعودية والمصرية والصربية من الموقع.

ومع ذلك، يبدو أن كل من Twitter و YouTube محتوى يسمح بالحملات المستمرة للتلاعب بالمنصة المؤيدة للحكومة باللغة الإنجليزية. يتجلى نقص الاعتدال بشكل أكثر وضوحًا في اللغة العربية واللغات الأخرى غير الإنجليزية. يقدر جولبيرج، محلل وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر في أحد مقاطع فيديو الغاوي، أن الحملات الإعلامية المستمرة المؤيدة للسعودية على تويتر تتضمن “عشرات الآلاف من الحسابات غير الأصلية”.

قال: “لقد حددت شركات تسويق كاملة مقرها السعودية تساعد في إدارة حسابات غير أصلية للحكومة السعودية”. “انطلاقا من الرسائل التي يقومون بتضخيمها، فهم يعملون مع الحكومة ليس فقط لدفع روايات معينة ولكن أيضًا لمواصلة اغتيال الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين لا تحبهم الحكومة. مع هذه الإيقافات السابقة للحسابات المؤيدة للسعودية، أراد Twitter الظهور بمظهر أنهم قاموا بتنظيف نظامهم الأساسي قليلاً. وقد فعلوا ذلك، ولكن لا يزال هناك قدر لا يصدق من نفس النشاط يحدث اليوم “.

واصل الغاوي بث برنامجه “جمرة” بانتظام، ونشره على تويتر ويوتيوب. في أوائل شهر يوليو، أصدر مقطع فيديو آخر يستهدف معهد كوينسي، وهو مؤسسة بحثية غير تدخلية مقرها في واشنطن العاصمة مثل العديد من مقاطع فيديو جمرا الأخرى، كان الفيديو الموجود على كوينسي مدرجًا بقلق شديد على الأفراد العاملين في المنظمة الذين قال الغاوي إنهم ” من أصل إيراني “. كما حافظ أيضًا على رخوته المميزة مع الحقائق، واتهم زورًا موظفًا واحدًا على الأقل في معهد كوينسي، إيلي كليفتون، بالعمل سابقًا في العاصمة الإيرانية.

كليفتون، الذي ساهم في موقع The Intercept، “من المثير للقلق رؤية قزم سعودي بارز على تويتر، لعب دورًا محوريًا في حملة وسائل التواصل الاجتماعي ضد جمال خاشقجي، واستهداف العاملين في مؤسسة فكرية أمريكية بأكاذيب وافتراءات صريحة”. قال ردًا على إدراجه في الحلقة الأخيرة من جمرة. “ولكن من المثير للصدمة أن شركات التكنولوجيا الأمريكية – Twitter و Google – تستضيف عن قصد وتساعد في نشر هذا المحتوى.”

قال متحدث باسم تويتر في بيان: “حماية سلامة الأشخاص الذين يستخدمون تويتر لها أهمية قصوى بالنسبة لنا”. “لدينا سياسات واضحة مطبقة بشأن السلوك التعسفي والسلوك البغيض والتهديدات العنيفة على الخدمة. عندما نحدد الانتهاكات الواضحة، سنتخذ إجراءات الإنفاذ “. وفقًا لتويتر، لم تنتهك تغريدات الغاوي أي سياسات. (لم يستجب موقع YouTube لطلب التعليق).

في الفيديو على Whitson، اتهمت الغاوي المدير التنفيذي لـ DAWN بأخذ “100000 دولار لانتقاد السعودية ومصر” – وهو اتهام وصفته بأنه سخيف. قالت ويتسن إن الحملة على الإنترنت التي يديرها الغاوي وآخرين كانت محاولة واضحة لإسكات الانتقادات الخارجية للمملكة بشأن سياستها الخارجية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل خاشقجي.

أعلنت إدارة بايدن بعضًا من معلوماتها الاستخباراتية التي تشير إلى دور ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، لكنها في وقت سابق من هذا العام لم تصل إلى حد فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد محمد وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل. يبدو أن الإخفاق في فرض مساءلة جدية، إلى جانب التهديدات المستمرة التي يوجهها النظام السعودي ضد الأمريكيين والمعارضين السعوديين في الخارج، تشير إلى أن ولي العهد غير مقيد وربما على استعداد لمهاجمة منتقديه بالعنف مرة أخرى. يبدو أن المؤثرين الموالين للحكومة، ومن بينهم حسين الغاوي، هم أدوات مفضلة.

في أحد مقاطع فيديو جمرة، ردا على مزاعم بأنه كان يميز أعداء المملكة للأذى في المستقبل، وصف الغاوي نفسه بأنه مجرد صحفي يؤدي خدمة عامة. وقال الغاوي “الصحفي لا يهدد ولا يغتال ولا يقتل”. “ذخيرة الصحفي هي المعلومات، وسلاحه هو الكلمات”.

إن لغة طمأنة الغاوي لم تفعل شيئًا يذكر لتهدئة الأمريكيين وغيرهم ممن هم في الطرف المتلقي لحملاته على الإنترنت، التي تبث من دولة استبدادية لها سجل حافل بقتل منتقديها، أينما كانوا.

وقالت سارة ليا ويتسن: “على إدارة بايدن أن تسأل نفسها عما ستفعله لحماية الأمريكيين من هذه الهجمات”. وطالما شعر السعوديون أن لديهم هذا الدعم الأمريكي غير النقدي، فسوف يستمرون في الاعتقاد بأن لديهم رخصة لمهاجمة منتقديهم بالطريقة التي يحبونها. هذه الهجمات المنسقة ضد الأشخاص الذين لا يحبونهم والتي تبدأ عبر الإنترنت قد أثبتت بالفعل أنها يمكن أن تكون مميتة في العالم الحقيقي “.