المشهد اليمني الأول

شنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر السبت، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر امنية فلسطينية ان الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مبنى الادارة المدنية شمال غزة مرتين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الإحتلال موقع الجعبري على جبل الريس شرق حي التفاح ونفذت غارة على شرق جباليا شمال القطاع وقصف أرض زراعية في بيت حانون شمال.

وزعم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة نحو المستوطنات المجاورة لقطاع غزة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن 8 حرائق اندلعت في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة ، وقالت تلك المصادر إن الحرائق اندلعت في منطقة أشكول، وإنها نتجت عن إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.