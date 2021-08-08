المشهد اليمني الأول

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم، باندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعاملت مع 4 حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حرائق غلاف غزة توزعت حتى الآن، 3 في كيسوفيم وحريق واحد في كيبوتس بئيري بالغلاف.

 

 

 

 

 

 

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