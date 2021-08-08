المشهد اليمني الأول

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم، باندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية تعاملت مع 4 حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حرائق غلاف غزة توزعت حتى الآن، 3 في كيسوفيم وحريق واحد في كيبوتس بئيري بالغلاف.

شو حلوة #غزة تتضامن وتشعل حريقا في غلاف القطاع. pic.twitter.com/iFHutjvDsy — khalil nasrallah (@khalilnasrallah) August 6, 2021

4 حرائق اندلعت في أحراش مستوطنات غلاف غزة، بسبب البالونات الحارقة التي تُطلق من قطاع #غزّة. pic.twitter.com/X3IELztsbl — عبّر 𓂆 (@__3abber__) August 6, 2021

مشاهد من الحرائق التي نَشَبَت في غلاف #غزة عصر اليوم. pic.twitter.com/8JL4L8lghz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2021

شاهد| من الحرائق التي اندلعت في غلاف #غزة بفعل "البالونات الحارقة" pic.twitter.com/fwyElTtcPJ — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) August 6, 2021