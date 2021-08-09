المشهد اليمني الأول

أكد وزير المالية رشيد أبو لحوم، اليوم الأحد، أن الحرب الاقتصادية، سياسة أمريكية يجري تنفيذها في أكثر من بلد، بما فيها اليمن.

وأوضح الوزير أبو لحوم للمسيرة أن الشعب اليمني عبّر بمسيرته الجماهيرية الكبيرة عن رفضه الدائم لكل إجراءات قوى العدوان بما فيها قرار رفع سعر التعرفة الجمركية المدعوم أمريكيا.

وأشار إلى أن القطاع التجاري في عموم المحافظات رفض قرار رفع سعر التعرفة الجمركية وحذر من تبعاته الكارثية على معيشة المواطن.

ونوه وزير المالية إلى أن الرئيس المشاط أوصى بتقديم كافة التسهيلات للحاويات الواصلة إلى ميناء الحديدة، معلنا عن دخولها حيز التنفيذ كخطوة مهمة للحد من تداعيات قرارات حكومة المرتزقة.

وأكد أبو لحوم أن كل القطاع التجاري في عموم المحافظات يرغب في الاستيراد عبر ميناء الحديدة، لوجود التسهيلات اللازمة، وهربا من سياسة الابتزاز ومخاطر القرصنة التي يمارسها أمراء الحرب في المناطق المحتلة.

وأفاد أبو لحوم بالقول: “نملك منظومة من الإجراءات والقوانين الناظمة للجميع لاستقبال الحاويات التجارية في ميناء الحديدة انطلاقا من حس وطني لتخفيض سعر السلعة على المواطنين”.

وختم حديثه بأن أسعار السلع ستنخفض إلى 40% إذا ما تم استيرادها من الحديدة، نظرا لزيادة الرسوم في المناطق المحتلة وأجور النقل المكلفة وبعد المسافة أيضا.