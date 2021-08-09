المشهد اليمني الأول

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، انسحاب أول دفعة من قوات “التحالف الدولي” باتجاه الكويت، مشيرا إلى أن عملية الانسحاب ستستمر حتى نهاية العام الجاري وسيبقى مستشارون بهدف التدريب.

ووفق وكالة الأنباء العراقية “واع” قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن ” قوات التحالف الدولي التي انسحبت باتجاه الكويت، تُعدُّ أول قوة تنسحب من العراق”، مبيناً أن “ذلك جاء ضمن مخرجات الحوار الاستراتيجي.

وأضاف أن “عملية الانـسحاب ستستمر لغاية الـ31 من كانون الأول/ديسمبر المقبل”، مشيراً إلى أن “ما يتبقى هم المستشارون فقط بهدف التدريب وستتم حمايتهم من قبل القوات العراقية” حد قوله.

وتابع أن “هذه القوات لم تكن قتالية بالفعل، لأن القوات العراقية هي من تقاتل وتحرر”.