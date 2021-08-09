المشهد اليمني الأول

أكدت مصادر اعلامية في عدن عن وصول حاويات من الأموال المزورة التي تم طباعتها في روسيا الى فرع البنك المركزي في عدن.

واضافت المصادر ان عدد من الحاويات المحملة ستصل الى فرع البنك فجر اليوم .

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي بصنعاء، قد حذر من مساعي حكومة المرتزقة لإغراق الأسواق في المناطق المحتلة بالعملة المزيفة، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.

وقال المصدر”إن البيان الصادر عن ما يسمى بالبنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية”.

كما أكد المصدر أن البنك المركزي -المركز الرئيسي صنعاء- سبق وحذر من نتائج هذه الأعمال والقرارات من دول العدوان على اليمن ومرتزقتها، عبر ما يسمى ببنك مركزي عدن.

ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية.