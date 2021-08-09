المشهد اليمني الأول

قال عضو الفريق الوطني المفاوض عبدالملك العجري إن مشكلة العدوان أنه يعتبر أي معالجة لوضع المواطن وكأنها تمثل مكسب لنا نحن وهذا الأمر يثبت أن كل مطالبنا تتمحور حول خدمة المواطن”.

وفي مداخلة مع المسيرة مساء اليوم الاثنين، أشار العجري إلى أن الوفد الوطني التقى بالمبعوث الأمريكي وبالسعوديين أكثر من لقاء وكان أمله التوصل إلى حل، كاشفاً أن الوفد الوطني فوجئ بعراقيل واضحة.

وأضاف: “كنا بمجرد أن ندخل في التفاصيل نتفاجئ أن رؤيتهم للسلام مجرد فض اشتباك لا يتناول أيا من القضايا الإنسانية بما فيها المرتبات”.

وبخصوص مبادرة مأرب أكد العجري عدم تلقي الوفد الوطني أي رد حولها لا سلبًا ولا إيجابًا.

ولفت قائلًا: “شهدنا خلال الفترة الماضية تصعيدا اقتصاديا بالتعرفة الجمركية ومنع المشتقات النفطية وتعطيل ميناء الحديدة”، لافتًا إلى أن الوفد الوطني يُركز على موضوع المرتبات كأولوية”.