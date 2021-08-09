المشهد اليمني الأول

في السياسية (تحليل شخصي)!!!

في اعتقادي ان ماخلف حديث السيد في غاية الاهمية !!

فحديث السيد الواضح عن سعي و جهوزية اليمنيين للسلام وعن رفض الطرف الامريكي لاي سلام مقبول ومحاولاته فرض الاستسلام وليس السلام رغم كل التسهيلات التي تم تقديمها للوساطة العمانية للوصول الى سلام مقبول من اجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الا ان التحالف الامريكي السعودي استمر في غروره وتكبره وعدوانه الاقتصادي والعسكري !!

هذا التوضيح الجلي من السيد حول رغبة اليمنيين في سلام حقيقي ومن ثم تعقيب رئيس الوفد المفاوض عن ماتم تقديمه من تنازلات لانجاح كل جهود السلام يدل دلالة قطعية ان التصعيد من قبل الجيش واللجان باتجاه دول التحالف قادم لامحالة !!

هذا الشرح المفصل هدفه اطلاع الشعب على كل ماجرى من اجل السلام ولكن دون جدوى !!

هذا الحديث هدفه القول للشعب والعالم لم يترك العدوان لنا خيارا سلميا واحدا مقبولا لنمضي فيه , لذا لم يتبق لنا الا العودة الى الخيار العسكري بقوة للوصول الى السلام المنشود !!

كما ان تركيز السيد على الامريكي وخداعه ورفضه للسلام يدل ان التصعيد سيستهدف الضروع التي يستفيد منها الامريكي داخل دول العدوان !!

خطاب السيد اليوم كأنه يقول لدول التحالف والامريكان من خلفهم , لن تستمر التهدئةالنسبية بعد افشالكم لكل مساعي السلام , وسنرد بقوة على حربكم الاقتصادية, بحرب اقتصادية مماثلة !!

المهم !!!

هل سيفهم التحالف الامريكي السعودي هذه الرسالة السياسية ويذهب نحو السلام الحقيقي خلال فترة وجيزة , ام انه سيماطل حتى يرى التصعيد القادم بقوة واقعا !!

ياترى ماهي الضروع التي وضعتها القيادة ضمن الاهداف مستقبلا !!

وهل ستكون في المملكة والامارات ام في واحدة منهما فقط !!

وهل ستستخدم القيادة امكاناتها العسكرية البحرية الهائلة هذه المرة بدلا عن الصواريخ والمسيرات ام انها ستفضل الوسائل المعتادة!!

وفي الختام !!!!!

هل سيكون ميناء جدة وحقل الغوار العملاق (الذي ينتج 5 ملايين برميل يوميا), ضمن الاهداف المقبلة!!

ام ان حقل السفانية البحري السعودي(الاكبر عالميا) وميناء جبل علي الاماراتي ستكون هي الاهداف المفضلة !! ام ان هناك اهداف اقتصادية اخرى اكثر اهمية من كل ماسبق !!

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علي الصنعاني