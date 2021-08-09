المشهد اليمني الأول

“خاص”

الجنسية الامريكية والتنكر لليمن

اليوم الاحد 8 اغسطس 2021م نشر موقع صهيوني ” Terror Alarm” والمختص بما يسمى مكافحة الارهاب تغريدة على توتير مع صور لانتشار مجندين امريكيين من اصل يمني في جبل العر يافع محافظة لحج لغرض مكافحة الارهاب حسب الموقع الصهيوني الغير رسمي والصواب هو خط دفاعي متقدم لحماية الجنود الامريكان في قاعدة العند لحج واعادة تجميع دواعش التكفير الهاربين من محافظة البيضاء

ثم تدويرهم ونشرهم في مواقع النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية العسكرية لمنع تقدم الجيش واللجان الشعبية وتحرير الجغرافيا اليمنية المُحتلة وافشال مخطط الصهيونية العالمية باليمن وكانت المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي المحلية قد نقلت خطاب مناطقي للمجنديين الامريكيين من اصل يمني من يافع وقولهم :

” بانهم جاءو لحماية منطقتهم يافع من الجيش واللجان الشعبية ”

ومن جهة اخرى وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون قد أكدت منذ أسابيع رغبتها في تشكيل فصائل جديدة في اليمن بحجة مكافحة الإرهاب.

الولاء للتجنيس لا للجنسية الاصل

بالامس الملاكم اليمني جلال محمد اليافعي فاز بميدالية ذهبية في اولمبياد طوكيو اليابان واهدى بريطانيا العظمى الميدالية الذهبية فهو يحمل الجنسية البريطانية وتخندقت توكل كرمان التي تحمل الجنسية التركية وكذلك حميد الاحمر وبعض قيادات حزب اخوان الاصلاح مع تركيا التنظيم العالمي وتنكروا لوطنهم اليمن وبالمثل هناك من يحمل الجنسية الاماراتية مثل عيدروس الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي

وابناء العم طارق واحمد علي صالح وهناك من يحمل الجنسية السعودية والقطرية فتنكرو وجحدو لوطنهم اليمن واصبحوا يلوكون مفردات مناطقية وطائفية وعنصرية للفتن والحروب وتبرير العدوان الخارجي على اليمن والنهاية تقسيم ويراد اغتيال يمن الايمان والاوس والخزرج وتُبع والانصار لكي يأمن الكيان العبري من يمن العرب الاقحاح والايمان اليماني .

دروع للعدو فاليمن مقبرة للغزاة

من ضمن شروط منح الجنسيات الغربية وخاصة الامريكية والبريطانية لليمنيين هو الاعتراف بالكيان الصهيوني ولذلك فاى يمني يحمل الجنسية الامريكية او البريطانية او الغربية تراه بلسان عبري صهيوني والشكل يمني مُتصهين

سواء كان يتحدث من لندن او واشنطن او ساكن في صنعاء ومتمترس في جبل العر يافع محافظة لحج وعلى العموم فان تمترس دول تحالف العدوان واتخاذ الخونة دروع وخطوط دفاع من حاملي جنسيات امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات وقطر وتركيا بعد جيوش الارتزاق العالمي ودان جروب وبلاك ووتر والتكفير وعسكر السودان هو دليل خوف ورعب يتملك الامريكي والبريطاني والسعودي والاماراتي من يمن مقبرة الغزاة .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

9 اغسطس2021م