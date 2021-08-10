المشهد اليمني الأول

” خاص ”

سلمية سلمية في قطر

بالامس 9 اغسطس تفجرت في قطر مظاهرات سلمية وانتشرت تغريدات ومقاطع فيديو ومنشورات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي لقبيلة آل مرة والتي اقصيت من حق الترشح والانتخاب في انتخابات مجلس الشوري القطري المزمع اجرائها في شهر اكتوبر القادم وهي انتخابات ستجرى لاول مره في تاريخ مشيخة قطر وبغض النظر عن تفاصيل مواد قانون الانتخاب الذي قسم المواطنة القطرية الى ثلاث درجات درجة اولى يحق لها الترشح والانتخاب ودرجة ثانية يحق لها الانتخاب

فقط ولايحق لها الترشح ودرجة ثالثة لايحق لهم الترشح والانتخاب ومنهم قبيلة آل مره والتي تشكل ثلثي سكان قطر ومن السكان الاصليين في قطر وشبة الجزيرة العربية من فجر التاريخ مما حدا بافراد القبيلة من دكاترة ومحاميين ومواطنيين من عقد اجتماعات ومظاهرات وسلمية سلمية وبشروط تعديل القانون واطلاق سراح المعتقلين .

فتنة بريطانيا الاستعمار

بذرة الفتنة كانت ببريطانيا الاستعمار بايجاد الحدود والجنسية وجواز السفر حيث اصدرت قانون الجنسية القطرية في عام 1961م ومنح قبيلة آل مرة مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي ولاحقا يتم منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية في بيئة البدو والوطن العربي التي لاتعرف الحدود والجنسيات الوطنية كسياسة استعمارية “فرق تسد” بين مكونات الوطن العربي و امارة قطر وبعدها قانون الاستعمار شاركت قبيلة ال مرة الحكم مع ال خليفة في قطر .

انقلاب الحمدين المُتصهين .

في 27 يونيو عام 1995م انقلب الابن حمد على ابيه خليفة بن حمد وتولى تنظيم الحمدين الحكم في قطر وحينها رفضت قبيلة آل مره تاييد الانقلاب وتنظيم الحمدين يتخذ اجراءات عنصرية ضد قبيلة آل مرة وبنفس الوقت يتصهين اكثر ولينافس بني سعود كموظف للصهيونية العالمية بالشرق الاوسط ومالم ينفذه بن سعود سينفذه الحمدين فتم انشاء قناة الفتنة الجزيرة في نوفمبر 1996م وبنفس العام تم انشاء اكبر قاعدة جوية امريكية بالعالم في قطر ” قاعدة العديد ثم قاعدة السيلية ” وعلى نفقة قطر وهي مركز القيادة الوسطى الامريكية ومنها انطلقت الطائرات الامريكية لتدمير افغانستان والعراق وسورياوليبيا واليمن مما اتاح ذلك لتنظيم الحمدين وبكل راحة من اتخاذ اجراءات قاسية ضد خصومه بالداخل قبيلة آل مرة دون صراخ الغرب امريكا وحقوق الانسان اليهودي ” توماس كرومويل ”

فتم اسقاط الجنسية القطرية عن قبيلة الغفران وهي احد فخوذ ال مرة عام 1996م وتهجيرهم بعد مصادرة اموالهم ومساكنهم وهربوا الى الامارات والسعودية حيث تم منحهم الجنسيات السعودية والاماراتية وفي عام 2004م تم اسقاط جنسية 6000 الف من قبيلة ال مرة ومصادرة اموالهم ومساكنهم وبعد ذلك تم اسقاط الجنسية القطرية عن” طالب بن شريم ” شيخ قبائل ال مرة في قطر والخليج مع 55 من افراد اسرته بينهم 18 من النساء ومصادرة الاموال والممتلكات وكل ذلك تم تحت سمع وبصر وفؤاد القاعدة الامريكية العيديد والسيلية دونما اى اعتراض او سطر او جملة في بيان حقوق الانسان الامريكي السنوي .

تصهين اكثر او البديل جاهز .

المشروع الصهيوني بالقرن 21 على قدم وساق حيث تم توسيع قاعدة العيديد قبل اسبوعين وانشاء قواعد عسكرية امريكية وحتى اسرائيلية وبريطانية جديدة في الاردن واليمن الى جانب القواعد السابقة في تركيا والعراق والسعودية وسلطنة عمان والامارات والكويت والبحرين وقطر

واليوم و على مايبدو تنظيم الحمدين بالتلكؤ بالانغماس اكثر بالمهام العدوانية القادمة تجاة الوطن العربي المقاوم وحركات المقاومة الاسلامية وايران فكان تحريك ورقة قبيلة آل مرة بروافع القانون العنصري لانتخاب مجلس بدون قبيلة آل مرة ومظاهرات سلمية سلمية تندلع وتنظيم الحمدين على مفترق طرق اما الانغماس اكثر واكثر او البديل جاهز قبيلة آل مرة الموالية لبني سعود ومن سيئ للأسوأ.

قبيلة آل مره

هي قبيلة اصيلة وعريقة يعود جذورها الى قبيلة يام اليمنية المتفرعة من قبيلة همدان بن زيد كبرى القبائل اليمنية حيث انتشرت قبيلة آل مرة في شبة الجزيرة العربية عامة وخاصة في صحراء الربع الخالي وسلطنة عمان والامارات والكويت والاحساء ونجد وقطر وكان لقبيلة آل مرة دور و اسهام بالقضاء على امارة التكفير الدرعية ماتسمى بالدولة السعودية الاولى وعند ظهور ماتسمى بالدولة السعودية الثانية واستفحال الصراع بين بني سعود على السلطة اصطفت قبيلة آل مرة الى جانب احد اجنحة بني سعود وكانوا هم القوة العسكرية الضاربة لسعود بن فيصل آل سعود، ومعهم أبناء عمومت لهم مواقعات دامية مع الأتراك على شكل وقعات ومناوشات؛ منها معركة (قهدية) التي قتلوا فيها من الأتراك تقريبا خمسين عسكريًّا،

وغنموا منهم تقريبا مليون روبية، وبحسب ما أكدته المصادر التاريخية أنهم كانوا بعبعًا مرعبًا للأتراك، وخصوصا فخيذة آل بحيح الذين عرفوا بالجرأة والإقدام. ولم يكن الدور السياسي للقبيلة يقتصر على شبه الجزيرة العربية؛ فقد تعدى ذلك إلى البحرين، إذ استنجد بهم شيخ البحرين آنذاك (عبد الله بن خليفة)، في عام (1258هـ)، بعدما حدث خلاف بينه وبين أخيه (محمد)، وخاضوا معه حربًا ضروسًا مما مكنه من الحكم بعدما كاد يؤول إلى أخيه لولا نصرة آل مرة له، وذلك كما ذكرته كتب التاريخ.

الشعر ديوان العرب

الشعر هو ديوان العرب يؤرخ معارك واحداث بالسلم والحرب ولايزال شعراء قبيلة آل مرة حتى اليوم يرتزجون شعراً بذكريات و احداث ومعارك تمجد بطولات آل مرة الى جانب عبد العزيز بن سعود مؤسس ماتسمى بالدولة السعودية الثالثة وبالرغم من ان ثلثي سكان قطر من قبيلة آل مرة إلّا انهم بالولاء لبني سعود وبعد ماسمي بالحصار السعودي المصري الاماراتي على قطر رفض آل مرة قدح و ذم النظام السعودي

ولكنهم وقفوا الى جانب النظام القـطري ضد الحصار وكان ذلك كافٍ من وجهه تنظيم الحمدين لأسقاط الجنسية القطرية عن” طالب بن شريم ” شيخ قبيلة آل مرة في قطر والخليج والربع الخالي وطرده من قطر ليحتظنه بن سعود كورقة ضغط على تنظيم الحمدين من الداخل القطري وبنفس الوقت يردد شيخ قبيلة ال مرة مفردات الاعلام السعودي تجاة محور المقاومة والجميع والكل تحت سقف واشنطن تل ابيب .

تحريك المياة الراكدة.

مظلومية قبيلة آل مرة من حكام قطـر آل خليفة مُزمنة وتعود الى ايام الاستعمار البريطاني وبسياسة ” فرق تسد “وطالما حكام قـطر ينفذون مخطط بني صهيون فمظلومية آل مرة طي النسيان واذا تلكأ حكام قـطر يتم استدعاء ورقة آل مرة وكان القانون العنصري بحرمان آل مرة من حق الترشيح والانتخاب في مجلس شورى تنظيم الحمدين اكتوبر القادم بمثابة الحجر الذي حرك المياة الراكدة

من زمن بريطانيا العظمي الى انقلاب الحمدين نوفمبر 1995م الى معزوفة الحصار الى يومنا هذا وكل شيئ تحت السيطرة والتحكم من واشنطن لندن تل ابيب فالجميع ادوات للصهيونية العالمية واى حراك شعبي سلمي او مقاومة مُسلحة لاتحرر البلاد من القواعد العسكرية الامريكية والبريطانية والتركية وتطرد مكاتب الكيان الصهيوني من قطر والبيان رقم واحد فلسطين عربية فانه عبارة عن ثورة ملونة وصفراء من ثورات السفارات الغربية ومن سيئ للاسوأ طبقا للمشروع الصهيوني بالقرن 21 الميلادي .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

10 اغسطس 2021م