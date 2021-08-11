المشهد اليمني الأول

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الأربعاء، أن من يحول دون التوصل لحل سياسي في اليمن هي أمريكا.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة له على حسابه بتويتر، أن التدخل الأمريكي في اليمن أدى إلى استباحة السيادة الوطنية بالعدوان الغاشم وجُلبت لذلك السعودية والإمارات.

وأشار إلى أن أمريكا فرضت حصارا خانقا على اليمنيين أسفر عن كوارث طالت كل نواحي الحياة، لافتا في ذات الوقت أن أمريكا عملت على تنشيط القاعدة وداعش.

وكان رئيس الوفد الوطني أكد في مقابلته مع قناة العالم أمس الأول، أن أمريكا هي التي تدعم إرهابيي داعش والقاعدة في مأرب.

وقال: “نعتقد بأن السعودية هي التي تمثل واجهة العدوان على اليمن وأن الإمارات تعمل من خلفها”.