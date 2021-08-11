المشهد اليمني الأول

“خاص”

قوى الاحتلال السعودي تواصل ترحيل اليمنيين من جنوب المملكة لتطال الاكادميين في الجامعات السعودية

حيث تم اليوم 11 اغسطس 2021م انهاء عقود اكثر من300 اكاديمي يمني من الجامعات السعودية

على النحو التالي

-106أستاذ جامعي في نجران

-50أستاذ جامعي في جيزان

-41 أستاذ جامعي من جامعة بيشة

-80 أستاذ جامعي من جامعة الملك خالد

-26 أستاذ جامعي من جامعة الباحة

وفي الوقت ذاتة ضباط الاحتلال السعودي يستقبلون المُحتلين الانجليز في مطار الغيضة محافظة المهرة ويستقبلون المُحتلين الامريكيين في مطار عدن ونشرهم في قصر معاشيق عدن وقاعدة العند محافظة لحج وبدوره الامريكي ينشر في جبل العر يافع مجندين امريكيين من اصل يمني واختص المُحتل الاماراتي باستقبال مجندات ومجندين صهاينة اسرائيليين في جزيرة سقطرى تحت عنوان السياحة اليهودية وما ادراك ما السياحة الصهيونية وكذلك اعادة نشر دواعش جوانتنامو في محافظات الجنوب النفطية شبوة وحضرموت .

وعلى المقلب الآخر يكتفي خونة اليمن بالتصوير والنشر بعد الافتضاح وعلى الجهة المقابلة يستمر التكفير الوهابي الاخواني بالصراخ من المشروع الصهيوني وهم اداة رخيصه للمشروع الصهيوني .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

11اغسطس 2021م