المشهد اليمني الأول

أطلقت الدفاعات الجوية الإيرانية إنذارا تحذيريا لطائرة درون أمريكية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس.

ووفق وكالة “فارس” نشرت الأجهزة الأمنية الإيـرانية مشاهد تظهر توجيه عناصرا لدفاع الجوي الإيراني تحذيرا مقتضبا لطائرة مسيرة تابعو للجيش الأمريكي من طراز إم كيو 9 وهي تحلق في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية.

وأسقطت إيران عددا من طائرات التجسس الأمريكية كانت آخرها في عام الفين وتسعة عشر عندما استهدفت طائرة غلوبال هاوك العملاقة بعد خرقها للأجواء الإيـرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية.