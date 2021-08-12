المشهد اليمني الأول

ضبطت وحدة مكافحة التهريب التابعة لفرع قوات النجدة في محافظة مأرب في عمليتين منفصلتين 19 مليون و 956 ألف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان للإضرار بالاقتصاد الوطني.

حيث ضبطت وحدة مكافحة التهريب في العملية الأولى 19 مليون و500 ألف ريال من العملة غير القانونية بحوزة المدعو ( ا. ن. م ) – 38 عاما- وذلك أثناء قدومه من محافظة مأرب.

وفي العملية الثانية ضبطت وحدة مكافحة التهريب 456 ألف ريال من العملة المحظورة بحوزة المدعو ( م. ع. ا ) – 22 عاما-.

وأحيل المتهمان مع المبالغ المضبوطة للإجراءات القانونية.