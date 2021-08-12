المشهد اليمني الأول

” خاص”

روتشيلد لبنان

اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يفاجأ لبنان دولة وحكومة ونواب ومقاومة وشعب ويقرر رفع الدعم عن الوقود دفعة واحدة ومالذلك من ارتفاع اسعار الوقود الى 4اضعاف وليعاني الشعب من ارتفاع الاسعار لكل متطلبات المعيشة وليحقق افقار وتجويع لتركيع الشعب اللبناني وليصبح لبنان تابع لوصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبشروط مجحفة سياسية واقتصادية مقابل قروض لانقاذ لبنان

هي بالحقيقة انية بفعل الفوائد واستمرار الطبقة السياسية الموالية لواشنطن لندن تل ابيب في المشهد السياسي اللبناني لمحاصرة واقصاء المقاومة اللبنانية وحلفائها ونقل لبنان الى تل ابيب بالتطبيع بالورقة الاقتصادية بعد فشل اوراق الاغتيالات والعدوان الصهيوني العسكري يوليو 2006م والفتن المتنقلة من جعجع بيت الجميل الى جنبلاط و سعدالسعودي والتكفير الوهابي ومباشرة وبعد قرار رياض روتشيلد هاهم جنبلاط وقنوات الاعلام السعودي بالتبرير لرفع الدعم على غرار تبرير قناة الحدث السعودية لرفع الدولار الجمركي باليمن .

جاكوب روتشيلد اليهودي

جاكوب روتشيلد اليهودي هو من مؤسسي الكيان الصهيوني وهو القائل :” سنجعلهم يسرقون اموال شعوبهم ليودعوها ببنوكنا ثم نعيد اقراض شعوبهم من اموالهم ولايقتضي الامر سوى وزير مال من جنودنا ”

ورياض سلامة حاكم مصرف لبـنان سرق ماسرق وهرب ماهرب من الاموال المودعة في بنوك لبـنان الى بنوك الغرب التي يسيطر عليها الرأسمال اليهودي بالاسهم والادارة وقبل سنة تقريبا حاكم مصرف لبنان منع المودعين اللبـنانيين من سحب ودائعهم المالية جزئيا او كليا

وهي بالمليارات والرئيس السوري بشار الاسد في خطاب القسم اللبـناني 17 يوليو 2021 قال :” ان سبب الازمة الاقتصادية السورية هو تجميد اموال سوريا في البنوك اللبـنانية وبمبلغ وقدره 40- 60 مليار دولار واليوم جنبلاط يبرر رفع الدعم عن الوقود بقوله ان الوقود المدعوم يتم سرقته الى سوريا وهم من سرقوا اموال سوريا بالتهريب لبنوك الغرب وليستثمرها اليهود الصهاينة .

اوراق ضغط

قبل اشهر فتح القضاء السويسري والقضاء البريطاني والقضاء الفرنسي وبعدها القضاء اللبنـاني تحقيقات بشأن ثروة حاكم مصرف لبنـان في قضايا تورطه بالاختلاس والتزوير والاثراء غير المشروع وتبيض الاموال والتهرب الضريبي وهي اوراق ضغط للوصول الى قرار رفع الدعم دفعة واحدة ومابعد هذا القرار لن نسمع عن اوراق الضغط هذه من الغرب الفرنسي والانجليزي والسويسري وسلامة بالسلامة الشخصية والشعب اللبناني للمعاناة وتل ابيب بالاستثمار على انغام جنبلاط وجعجع وبيت الجميل وقنوات الحدث العربية و Mtv اللبنانية.

فتنة الاستعمار الفرنسي

بعد خديعة القوميين العرب بالشام والشريف حسين بالحجاز باتفاقية سايكس – بيكو وانتصار بريطانيا وفرنسا على الرجل المريض السلطنة العثمانية وبدلا من الدولة العربية الواحدة تم تقسيم الشام الى اربع دول فلسطين والاردن بالاحتلال البريطاني وسوريا ولبـنان بالاحتلال الفرنسي الذي انشاء نظام طائفي في لبـنان وقسم السلطات والحكم حسب الطوائف اللبـنانية المسيحيين والمسلمين وجاء اتفاق الطائف 1990م

ليكرس ذلك وبالقانون حاكم مصرف لبنـان رياض سلامة جاكوب يرفع الدعم ورئيس الجمهورية والقائم باعمال رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لايستطيعون اقالته ومحاكمته او حتى تغييره وان حصل ذلك فالبنك الدولي وصندوق النقد والغرب وبن سعود ومن ورائهم تل ابيب سيعتبرون ذلك انقلاب وتمرد على النظام الطائفي ويهدد السلم وبشرعية جنبلاط جعجع نديم الجميل وسعد السعود ولذلك اكتفت حكومة تصريف الاعمال في لبنان بالغاء قرار سلامة ولم يتم اقالته وليبقى رياض جاكوب في منصبه .

العراق اليمن التالي

ديمقراطية الطوائف في لبـنان والعراق بالامريكي والفرنسي يراد نقلها لليمن بينما جاكوب روتشيلد اليمني قد تم انتاجه من سابق بعوائل سياسية وتجارية نهبت اموال الشعب اليمني وكنزتها في بنوك الغرب وبعشرات المليارات وبعضها مُجمد بعقوبات دولية وباسم عائلة سياسية سابقه وبعضها استثمارات في الغرب وتركيا والقوانيين تمنع اعاتها لليمن واليوم هناك جاكوب روتشيلد سياسي يمني قابع في فنادق الرياض يشرعن طبع اوراق بنكنوت ونهب النفط الخام وتوريد الايردات الى بنك سعودي والنتيجة هي نفسها افقار وتجويع ويراد تركيع الشعب اليمني للرضوخ لديمقراطية الطوائف والمناطق كمخرج وحل لما اسموها ازمة يمنية .

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

12اغسطس 2021م