المشهد اليمني الأول

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة وقفات متعددة في محافظة الجوف وحجة والبيضاء ومديريات صنعاء تنديداً بإساءة العدوان السعودي لحرائر اليمن وللمرأة اليمنية.

وفي محافظة صنعاء نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة اليوم الخميس، وقفات في مديريات بني مطر والحيمتين ومناخة تنديداً بإساءة العدوان السعودي للمرأة اليمنية.

واستنكرت المشاركات في الوقفات، الانحطاط الذي وصل إليه النظام السعودي في الإساءة لنساء اليمن المشهود لهن عبر التأريخ بالعفة والحفاظ على القيم الدينية والعادات والتقاليد والتمسك بالهوية الإيمانية.

وأشارت كلمات المشاركات إلى أن المسلسل السعودي “رشاش” يعكس الإفلاس والسقوط الأخلاقي للعدوان السعودي بعد الانتكاسات العسكرية والهزائم المتوالية في صفوفه وفشل مخططاته وأجنداته التآمرية على الشعب اليمني.

واعتبرت أن هذا المسلسل يندرج ضمن جرائم العدوان والانتهاكات السافرة التي تجاوز النظام السعودي من خلالها القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات أن مكانة وسمعة وأدوار المرآة اليمنية محفورة في ذاكرة التأريخ وأكبر من أن ينال منها نظام رجعي حاقد يسعى بكل أشكال عدوانه على اليمن للتضييق على أبناء الحضارة والإيمان.

حرائر الجوف: المرأة اليمنية كانت ولا زالت وستبقى إحدى أركان ومقومات الصمود الشعبي

نظمت الهيئة النسائية العامة بمديريات المتون وخراب المراشي وبرط العنان والمطمة في محافظة الجوف وقفات تنديداً بإساءة العدوان السعودي لنساء اليمن واستمرار الحصار.

وأكدت المشاركات في الوقفات أن المرأة اليمنية كانت ولا زالت وستبقى إحدى أركان ومقومات الصمود الشعبي، مستنكرات كافة أشكال العدوان على اليمن.

فيما أكدت بيانات الوقفات أن محاولات العدو السافرة للإساءة إلى المرأة اليمنية لم تكن سوى ردة فعل لما أحدثته مواقفها البطولية وصمودها وثباتها في مواجهة العدوان.

حرائر البيضاء: الإساءة السعودية تؤكد مرارة الهزيمة التي تعيشها وتتجرعها بميادين الإباء

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة لأنصار الله بمحافظة البيضاء، اليوم الخميس، وقفة نسائية بمدينة رداع تنديدا واستنكارا للإساءة للمرأة اليمنية العفيفة من قبل إعلام العدوان وأبواقه.

وأكد بيان الوقفة إلى أن المكانة التي وصلت إليها حرائر اليمن وتصدرهن لأعظم المواقف وتجسيدهن للمعنى الحقيقي للمرأة المسلمة الصابرة المحتسبة الباذلة أثار حفيظة العدوان ودفعه للتحرك لاستهدافها محاولا النيل منها وهو ما اتضح مؤخرا عبر مسلسل سعودي أثبت مدى ما وصلت إليه تلك الدول من سقوط وانحطاط أخلاقي وقيمي.

وكما أشار البيان إلى أن الإساءة السعودية تؤكد مرارة الهزيمة التي تعيشها وتتجرعها بميادين الإباء التي لم تغب المرأة عن نيل شرف الوقوف والمساندة والعطاء في كل ما تحقق من انتصارات.

واختتم البيان التأكيد على أن تلك الممارسات والتصرفات من قبل العدوان وأدواته ضد المرأة اليمنية لن تزيدها إلا ثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة السير في معركة التحرر والعزة والكرامة والشرف وبذل كل ما يلزم لرفد جبهات الكرامة وتحقيق الانتصار لليمن أرضا وإنسانا.

حرائر حجة: العدوان وأذنابه لم يتركوا طريقًا للإساءةِ والاعتداءِ إلاّ وسلكوه

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمحافظة حجة اليوم الخميس، وقفة رفضاً واستنكاراً للإساءة لنساء اليمن من قبل دولة العدوان السعودية وتنديداً باستمرار الحصار على اليمن.

واستنكرت حرائر حجة في الوقفة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان منذ أكثر من ست سنوات وإساءته للمرأة اليمنية.

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى أن اليمنيين أثبتوا عراقتَهم على امتدادِ التاريخ وسطّرَ الله أخبارهم في كتابه الكريم وشهد لهم بالحضارةِ والإيمانِ.

ونوه البيان إلى حكم المرأة في اليمن في فترةٍ من الزمن بقوّةٍ وحكمة، ما يعجزُ عن فعله أولئك الحفاةُ العُراة ممن أُتخِمَتْ بطونُهُم حديثًا، وتطاولتْ ألسنتُهُم جرأةً وحماقة.

ولفت إلى أن العدوان وأذنابه لم يتركوا طريقًا للإساءةِ والاعتداءِ إلاّ وسلكوه، سواءً بالقصف الجويّ بطائراتِهِم أو بفرضِ الحصارِ أو بالإساءاتِ والتشويه الممنهج عبرَ إعلامِهِم، وآخرُها تعرُّضُهُم بالإساءةِ للمرأةِ اليمنيّة الأصيلة.

وأكد البيان أنه بعد فشل العدوان عسكريا لجأ إلى إفراغِ غيضِهِ ببضعِ مشاهد دراميّة تعكسُ مدى الهزيمة والذلّ والانحطاط الذي وصل إليه، ومدى الأثر الذي أحدثتْهُ المرأةُ اليمنية وإسهامها في تعزيز الثبات والصمود.