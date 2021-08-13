المشهد اليمني الأول

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الساعات الـ 24 الماضية رتلاً مؤلفا من 55 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية لوكالة “سانا” أن قوات الاحتلال الأمريكي اخرجت رتلاً مؤلفاً من 25 آلية بينها صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إضافة إلى ناقلات وشاحنات محملة ومغطاة وبرادات إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأضافت المصادر إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت ليل أمس 30 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق وبرفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال وتوجهت أيضا إلى معبر الوليد غير الشرعي مع العراق”.

واخرجت قوات الاحتلال الأمـريكي الثلاثاء الماضي رتلاً مؤلفاً من 80 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.