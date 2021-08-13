المشهد اليمني الأول

دانت أحزاب اللقاء المشترك التواجد العسكري البريطاني خاصة والأجنبي عموما في محافظة المهرة اليمنية وغيرها من المحافظات

وأكدت الأحزاب في بيان لها مساء الخميس، أن التواجد البريطاني يهدف للاحتلال وتنفيذ أطماع بريطانيا وهو الأمر الذي يرفضه أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم.. معتبرة ان هذه الخطوات تمثل عائقا كبيرا أمام أي جهود نحو التوصل لسلام شامل في اليمن.

ودعا اللقاء المشترك كل أبناء اليمن الأحرار لمواجهة هذه الخطوات بمختلف الوسائل وتوحيد الصفوف في سبيل الدفاع عن السيادة اليمنية، محملا رباعية العدوان (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) ما ستؤول إليه الأوضاع.

لافتا الى ان احتلال اليمن ونهب ثرواته والتحكم بقراره تحت أي غطاء أصبح في حكم المستحيل ويجب أن تعلم ذلك كل الدول.