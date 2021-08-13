المشهد اليمني الأول

أصيب 4 أشخاص برصاص جندي في عملية إطلاق نار وسط مدينة تعز اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن ملاسنات نشبت بين جندياً ينتسب إلى أحد ألوية محور تعز العسكري التابع لمرتزقة العدوان، وشخصين آخرين بسبب تعبئة أسطوانات مادة الغاز المنزلي، وسط المدينة القديمة، تطورت إلى إقدام الجندي على إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأضافت أن 2 من الجرحى ممن دخلا بخلاف مع الجندي الجاني الذي لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، فيما المصابان الآخران كانا بالقرب من مكان الحادثة، تم إسعافهم جميعاً إلى مستشفى الثورة لتلقي العلاج.

وتشهد مديريات تـعز انفلات أمني منقطع النظير بسبب انتشار العصابات المسلحة التي تم تشكيلها من المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة والسجون المركزية، والبعض منهم من المنتسبين لقوات الفار هادي والقاعدة وداعش.