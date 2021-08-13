المشهد اليمني الأول

أودت القنابل العنقودية بحياة الالف من المواطنين اليمنيين الأبرياء بينهم نساء واطفال واصابة اخرين .

وذكر البرنامج الوطني للتعامل مع الالغام في احصائية له ان أكثر من عشرة الف ضحية الذين سقطوا بين شهيد وجريح جراء مخلفات العدوان من القنابل العنقودية باليمن وذلك خلال عام واحد فقط منذ (يوليو 2020 وحتى يوليو 2021) .

و اضاف البرنامج وبالتالي اصبحت تهديدا فعليا تؤرق الشباب اليمني وتضيق عليهم وعلى مجتمعاتهم واسهمت في قتل طموحاتهم وأحلامهم وافقدتهم الأمل وبالذات من ركبوا قوارب الموت او الإعاقة الدائمة وباتوا في صراع مع الاثار النفسية والجسدية والاقتصادية