المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من اسقاط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب اليوم السبت عن تمكن الدفاعات الجوية -بفضل الله- من إسقاط طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) بصاروخ أرض جو وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وأظهرت مشاهد موثقة بعدسة الإعلام الحربي حطام طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) التي تم اسقاطها بصاروخ أرض-جو.

ييشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت يومي 20 و22 يونيو الماضيين طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع “سكان إيغل” أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

معلومات عن الطائرة التجسسية (سكان إيغل Scan Eagle)

وتعتبر “سكان إيغل” طائرة تجسس حديثة بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأمريكية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.