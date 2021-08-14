المشهد اليمني الأول

أكد مدير عام جمارك ميناء الحديدة عبدالله محمد حبيب، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة يجب أن تتحمل كافة المسؤولية وهي المسؤولة الوحيدة عن الحصار المفروض على ميناء الحديدة.

مدير عام جمارك ميناء الحديدة أوضح عبدالله حبيب أن كل سفن النقل والشحن تحولت من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن بسبب الحصار بينما يستطيع ميناء الحديدة أن يستوعب كافة أنواع السفن.

وشدد أنه يجب على التجار الضغط على شركات الملاحة البحرية للاستفادة من خفض التعرفة الجمركية في ميناء الحديدة. مشيراً إلى أن التسهيلات الموجودة في ميناء الحديدة غير موجودة في أي ميناء آخر.

ولفت إلى أن مصالح الجمارك في صنعاء قامت باستخدام نظام جديد يخوّل التجار لاستخدامه عبر الانترنت.