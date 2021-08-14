المشهد اليمني الأول

أعادت كهرباء حجة تشغيل محطة مدينة حجة الكهربائية بعد توقف دام 25 عاماً.

وأوضح مدير كهرباء حجة المهندس أيوب البحري في تصريح لوكالة سبأ اليوم السبت، أنه تم رفد المحطة بمولد كهربائي بقوة ألف و400 كيلو وات بتمويل ذاتي عبر المؤسسة العامة للكهرباء وتم الانتهاء من تركيبه وتشغيله.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تترجم توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنشاء محطات كهربائية احتياطية مستقلة لتغطية مراكز المحافظات.

وبين المهندس البحري أن المحطة ستعمل على توليد الطاقة الكهربائية لمركز المحافظة وأجزاء من مديريات نجرة والشغادرة وشرس، مثمنا دعم واهتمام قيادتي وزارة الكهرباء والمحافظة وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.