المشهد اليمني الأول

تدخلت لجنة وساطة رسمية وقبلية ومجتمعية لحل قضية قتل وقعت بالخطأ قبل سبع سنوات بين أبناء محافظة ذمار وأبناء محافظة تعز، انتهت بالعفو العام لوجه الله من قبل أهالي المجني عليه.

وعفا أهالي المجني عليه عمر عبدالعزيز القدسي من أبناء محافظة تعز عن المتهمين في القتل وهم ماهر قائد العتمي وأصيل قائد العتمي وفؤاد مصلح العتمي من أبناء ذمار تشريفا للحاضرين وتأكيدا على تناسي الخلافات الداخلية.

وأكد الحاضرون أن تركيز الجهود خلال هذه المرحلة يجب أن يتوجه في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الغاشم ورفض حصاره الجائر بحق أبناء الشعب اليمني وحل كافة القضايا المحلية الذي حرص النظام البائد على تغذيتها بين أبناء الوطن الواحد.