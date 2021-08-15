المشهد اليمني الأول

تعليقاً على الخلافات السعودية الإماراتية والتي يبدو انها تدور خلف الكواليس ولم تنته كما يعتقد الكثيرون، قال حساب شهير بتويتر أن العلاقات السعودية الإماراتية متجهة الى المزيد من التعقيد.

وفي تغريدة رصدها الواقع السعودي قال “رجل دولة” أن العلاقات السعودية الإماراتية نحو مزيدٍ من التوتر و المباحثات السرية التي يجريها الطرفان تفشل بشكلٍ متكرر.

وأشار إلى أننا ربما نشاهد في الأيام القليلة المقبلة المزيد من التصعيد.

العلاقات السعودية الإماراتية نحو مزيدٍ من التوتر، المباحثات السرية التي يجريها الطرفان تفشل بشكلٍ متكرر، ربما نشاهد في الأيام القليلة القادمة المزيد من التصعيد. — رجل دولة (@Stateman_KSA) August 13, 2021

وكان موقع “Oil Price” قد أوضح في تقرير نشره الخميس الفائت أن الخلاف السعودي الإماراتي لم ينته على الرغم من إتفاق أوبك+، وإن ما رآه العالم على أنه خلاف حول حصة النفط كان في الواقع سنوات من تطور صراع حقيقي وهام، ولهذه الإنقسامات القدرة على النمو لخلافات أعمق بمرور الوقت.

وقالت “Tsvetana Paraskova” في تقريرها أن المقاومة المفاجئة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مفاوضات أوبك + الشهر الماضي فاجأت سوق النفط، لكن الخلاف بين الإمارات والسعودية لم يكن مفاجئًا للخبراء الذين يتابعون سياسات الشرق الأوسط منذ سنوات.

لمدة أسبوعين في أوائل يوليو ، عقد الحلفاء السعودية والإمارات العربية المتحدة سوق النفط – وأسعار النفط – معلقين على خلافهم حول كمية النفط التي يمكن لأبو ظبي والأعضاء الآخرين في أوبك + ضخها مع بدء التحالف في حل 5.8 مليون برميل المتبقية.

وفي حين فاجأ الخلاف العديد من المشاركين في السوق ، بالنسبة للمحللين والخبراء الذين يتابعون التطورات في الشرق الأوسط ، لم يكن مفاجئاً أن المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة بين الحليفين وجدت منفذاً في قضية تبدو ثانوية مثل ما إذا كان يمكن للإمارات أن تضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.

بدأ الاختلاف قبل وقت طويل من محادثات أوبك +

يقول المحللون إن المنافسة بين السعوديين والإماراتيين كانت موجودة منذ سنوات ، على الرغم مما بدا دائماً على أنه “صداقة” بين حكام الأمر الواقع للبلدين ، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ، أي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الإمارات محمد بن زايد.

السعوديون والإمارات العربية المتحدة حليفان عندما يتعلق الأمر بمواجهة إيران في المنطقة، لكن لديهما وجهات نظر متباينة بشأن قضايا جيوسياسية أخرى.

تتنافس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضاً اقتصادياً على الاستثمار الأجنبي حيث تحاولان تنويع اقتصاداتهما بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.

في الوقت نفسه ، يتطلع كلاهما إلى زيادة قدراتهما على إنتاج النفط من أجل تعظيم مبيعات النفط قبل أن يحرمهما تحول الطاقة في النهاية من بعض عائداتهما النفطية.

في محادثات أوبك+ الشهر الماضي، أصرت الإمارات على خط أساس أعلى لأنها تعتقد أن خط الأساس لعام 2018 كان منخفضاً بشكل غير كاف، لا سيما في ضوء طموحها لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030 من حوالي 4 ملايين برميل يومياً الآن.

أدى الجمود الذي دام أسبوعين – والذي جعل بعض المراقبين يخشون من انهيار تحالف أوبك + كما في مارس 2020 – إلى اتفاق تسوية.

الاختلافات هنا لتبقى

ومع ذلك ، لا تزال الخلافات بين السعودية والإمارات قائمة ، ولهما فروق اقتصادية وجيوسياسية.

قالت “أمريتا سين”، مؤسسة ومديرة الأبحاث في إنرجي أسبكتس، لشبكة سي إن بي سي في اليوم التالي لإعلان اتفاق أوبك +، أن التوترات الأساسية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “لم تختف”.

كان الخلاف نتيجة قضايا أوسع، وليس فقط مستوى إنتاج أساسي في اتفاقية أوبك+. قالت “سين” لشبكة سي إن بي سي إن الإمارات تسعى للخروج من الظل السعودي في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية.

عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في الإمارات العربية المتحدة قال لشبكة CNBC في وقت سابق من هذا الشهر: “أعتقد أن المنافسة بين أكبر اقتصادين عربيين بدأت للتو”. “ومن المحتم أن يشتد في الأيام المقبلة.”

“ما زلنا في أول خمس دقائق من المنافسة”.. وأضاف عبد الله: “لا نعرف كيف ستتطور – وقد يكون لها بعض التأثير على القضايا السياسية التي تربط البلدين معًا ، وبعض التداعيات السياسية”.

الأمر لا يتعلق فقط بحصص النفط

يقول خبراء في الشرق الأوسط إن ما رآه العالم على أنه خلاف حول عدة مئات الآلاف من براميل النفط يومياً كان في الواقع سنوات صدع في طور التكوين.

إن المفاجأة الواسعة النطاق في الخلاف المفاجئ على ما يبدو بين أبو ظبي والرياض متجذرة في سوء الفهم بشأن العلاقة بين البلدين في العقود الأخيرة.

و كتب حسين إيبيش ، كبير الباحثين المقيمين في معهد دول الخليج العربية في واشنطن ، في يوليو / تموز بينما كان الخلاف بين أوبك + لا يزال مستمراً قائلاً “لقد كان الافتراض الشائع أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهما وجهات نظر ومصالح عالمية لا يمكن تمييزها بشكل فعال – أن الإمارات العربية المتحدة هي نوع من تابع أو تبعية للمملكة العربية السعودية”.

وفقًا لـ “إيبيش” أصبحت الخلافات طويلة الأمد ولكن التي لم يتم تقديرها بين الإمارات والسعودية أكثر وضوحاً، لكن مصالحهما المشتركة المستمرة لا تزال حاسمة.

بعض الاختلافات الجيوسياسية واضحة بشكل صارخ، على عكس المملكة العربية السعودية، أنهت الإمارات العربية المتحدة أنشطتها العسكرية في اليمن إلى حد كبير واعترفت أيضاً بإسرائيل العام الماضي.

على الصعيد الاقتصادي ، تتنافس السعودية والإمارات على الاستثمارات الأجنبية، وليس النفط فقط.

تحركت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام لتحدي قيادة دبي وأبو ظبي طويلة الأمد في الشرق الأوسط في جذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية من خلال الإعلان عن أنها اعتباراً من يناير 2024 لن توقع عقوداً مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية.

وكتب إيبيش من معهد دول الخليج العربية بواشنطن يقول: “الانقسامات بين الإمارات والسعودية حقيقية وهامة ، ولديها القدرة بمرور الوقت على النمو في خلافات أعمق”.

ومع ذلك ، أشار إيبيش إلى أن البلدين لديهما أهداف إقليمية متوافقة أوسع، بما في ذلك حقيقة أنهما مؤيدان للولايات المتحدة ويشتركان في القلق الرئيسي في الشرق الأوسط بشأن إيران ووكلائها في المنطقة.

وكتب ديفيد أوتاوي، زميل الشرق الأوسط في مركز ويلسون، الشهر الماضي أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “أصبحتا حليفين متنافسين بشكل متزايد”.

وتابع: “إن الإمارات العربية المتحدة ترسم مسارها الخاص في المزيد والمزيد من القضايا، ومطلبها لإنتاج نفط أكثر مما تريده المملكة العربية السعودية ليس سوى أحدث مثال على المنافسة الحادة على الصدارة العربية والعالمية”.