المشهد اليمني الأول

كشفت مها القحطاني زوجة معتقل الرأي محمد القحطاني عن انقلاب السلطات السعودية على تعهداتها لزوجها الذي أضرب عن الطعام مؤخراً احتجاجا على عزله عن العالم الخارجي وسوء ظروف احتجازه.

وقالت مها القحطاني أن “زوجها أوقف الإضراب عن الطعام بعد أن وعُد بتنفيذ مطالبه التي هي حق له، ولكن لم ينفذ إلا رفع الحجب عن هاتفي، وكان لمدة يوم واحد”.

وذكرت أن الحجب تم إعادته مرة أخرى على زوجها، فيما بقية المطالب لم تنفذ، وأشدها خطراً على حياته وحياة النزلاء هو وجود المرضى النفسيين معهم.

١/أوقف زوجي الدكتور #محمد_القحطاني الإضراب عن

الطعام بعدأن وعد بتنفيذ مطالبه التي هي حق له ولكن لم ينفذ إلا رفع الحجب عن هاتفي وكان لمدة يوم واحد وأعيد الحجب مرة اخرى أما بقية المطالب لم تنفذ. وأشدها خطراً على حياته وحياة النزلاء هو وجود المرضى النفسيين معهم@acprahr @MFQahtani — Maha AlQahtani (@Maha1410) August 14, 2021

وكشفت القحطاني أن أحد المرضى النفسيين تسبب يوم أمس بإشعال حريق في الجناح الذي يتم احتجاز زوجها فيه، موضحة أنه لولا لطف الله ثم قدرة السجناء على إطفاء الحريق لحلت كارثة كبيرة.

١/أوقف زوجي الدكتور #محمد_القحطاني الإضراب عن

الطعام بعدأن وعد بتنفيذ مطالبه التي هي حق له ولكن لم ينفذ إلا رفع الحجب عن هاتفي وكان لمدة يوم واحد وأعيد الحجب مرة اخرى أما بقية المطالب لم تنفذ. وأشدها خطراً على حياته وحياة النزلاء هو وجود المرضى النفسيين معهم@acprahr @MFQahtani — Maha AlQahtani (@Maha1410) August 14, 2021

وكانت منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان قد ذكرت أن الأكاديمي محمد القحطاني أوقف إضرابه عن الطعام في سجون المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تغريده على حسابها بتويتر أن القحطاني أوقف إضرابه بعد تعهد السلطات السعودية بالاستجابة لمطالبه.

وبتاريخ 9 أغسطس أعلن الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني إضرابه عن الطعام داخل السجون السعودية.

وجاء الإضراب احتجاجاً على حرمانه من الاتصال بأسرته والحصول على الكتب إضافة إلى احتجازه في جناح يوجد فيه سجناء يعانون من أمراض نفسية.

أوقف المدافع عن حقوق الإنسان #محمد_القحطاني إضرابه عن الطعام الذي بدأ في يوم 9 أغسطس احتجاجاً على حرمانه من الاتصال بأسرته والحصول على الكتب إضافة إلى احتجازه في جناح يوجد فيه سجناء يعانون من أمراض نفسية. بعد أن تعهدت السلطات #السعودية بالاستجابة لمطالبه. pic.twitter.com/KjeYCYCH1k — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) August 12, 2021

وقال حساب معتقلي الرأي المعني بشؤون المعتقلين في تغريدة ما نصه:” نقلاً عن زوجته، الدكتور #محمد_القحطاني يقطع إضرابه عن الطعام والمستمر منذ أربعة أيام، وقد سمحت له السلطات بالإتصال بعائلته بعد أن منعت عنه التواصل لأكثر من شهر. ولم يتسنى لنا الحصول على معلومات حول الوضع الصحي لبقية المعتقلين المضربين عن الطعام”.

🔴عاجل

نقلاً عن زوجته، الدكتور #محمد_القحطاني يقطع إضرابه عن الطعام والمستمر منذ أربعة أيام، وقد سمحت له السلطات بالإتصال بعائلته بعد أن منعت عنه التواصل لأكثر من شهر.

⁰ولم يتسنى لنا الحصول على معلومات حول الوضع الصحي لبقية المعتقلين المضربين عن الطعام. pic.twitter.com/1aStvAs9Pz — معتقلي الرأي (@m3takl) August 12, 2021

وكتبت زوجته مها القحطاني تغريدة عبر حسابها بـتويتر أن زوجها شرع في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة، وحرمانه من كتبه التي بحوزتهم قرابة السنة، وحجب رقم هاتفي لمنع الاتصال بنا”.

وذكرت “مها” أن السلطات السعودية تضع بجوار زوجها مرضى نفسيين هم بحاجة لمشافي وليس للسجون.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشرع القحطاني بإضراب عن الطعام، فقد فعل ذلك بديسمبر الماضي لذات السبب.

وأعربت عائلة القحطاني عن خشيتها من تكرار السلطات السعودية لسيناريو قتل رفيق دربه عبدالله الحامد داخل أقبية سجونها، عقب عزله وانقطاع أخباره من هناك.

وحمل نجل القحطاني في مقطع مصور نشره، السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة والده التي باتت بخطر شديد، وأشار إلى أن والده معتقل الرأي القحطاني أصيب بفيروس كورونا المستجد، ثم انقطعت الاتصالات تماماً معه منذ نحو أسبوعين.

وأكد القحطاني أن والده نُقل للعزل الانفرادي في سجن الحائر سيء الصيت والسمعة عقب إصابته بفيروس كورونا، وقال: “لا نجد أي مبرر لحرمانه من الاتصالات إن كان ذلك العزل صحيًا فقط”.

كما كتب المعارض السعودي البارز عبد الله العودة: “أنقذوا قيادات الشعب السعودي ومناضلي حسم العظماء مثل محمد القحطاني”.

وأكمل: “يبدو أنهم ضحايا الإهمال الطبي البشع في سجون أمن الدولة.. كما كان الحامد قبل سنة بالضبط!”.