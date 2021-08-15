المشهد اليمني الأول
تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية، منذ بعد ظهر اليوم الأحد، على محاولة إخماد حريق كبير اندلع في منطقة تسمى “موشاف بيت مئير” بالقدس المحتلة، والمقامة على أراضي قرية محسير.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم إخلاء سكان عدة شوارع بالمنطقة خشيةً من وصول النيران للمنازل، مشيرةً إلى أن طائرات تشارك في محاولات إخماد الحريق.
وأشارت إلى أن الحريق مستمر ويتوسع في الانتشار بسبب الرياح القوية.
#Jerusalem 🇵🇸✌️ #Palestine
Huge flame of fire started now in occupied Jerusalem.
israeli occupation army is evacuating the settlers.#القدس #حرق #فلسطين pic.twitter.com/IdhIR3vv6w
— Islam Essa🇵🇸#Gaza🙋♀️👑 (@IslamEssa_Gaza) August 15, 2021
#شاهد سماء القدس ملبدة بدخان الحريق المشتعل حتى الآن pic.twitter.com/GcKBX2E7pr
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2021
مصادر عبرية: إخلاء نحو 10 آلاف مستوطن من منازلهم بسبب الحرائق في القدس المحتلة. pic.twitter.com/EfLeixVg5f
— معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) August 15, 2021
بالقرب من المستوطنات. #حرائق_القدس pic.twitter.com/mcLzf3PvGJ
— عيسى ابو غوش (@issaqadora) August 15, 2021
جبال بلادنا الجميلة تحترق! جبالنا تحترق! والله الفيديوهات تدمي القلب. #القدس pic.twitter.com/Oi82rAmfll
— 𓂆🇵🇸OsEel EiD (@EidOseel) August 15, 2021
بردًا وسلامًا على القدس وأهلها يارب#savepalestinians
— 𝑛𝑎𝑑𝑎. (@221BSHJH) August 15, 2021