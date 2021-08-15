المشهد اليمني الأول

تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية، منذ بعد ظهر اليوم الأحد، على محاولة إخماد حريق كبير اندلع في منطقة تسمى “موشاف بيت مئير” بالقدس المحتلة، والمقامة على أراضي قرية محسير.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم إخلاء سكان عدة شوارع بالمنطقة خشيةً من وصول النيران للمنازل، مشيرةً إلى أن طائرات تشارك في محاولات إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق مستمر ويتوسع في الانتشار بسبب الرياح القوية.

#شاهد سماء القدس ملبدة بدخان الحريق المشتعل حتى الآن pic.twitter.com/GcKBX2E7pr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2021

مصادر عبرية: إخلاء نحو 10 آلاف مستوطن من منازلهم بسبب الحرائق في القدس المحتلة. pic.twitter.com/EfLeixVg5f — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) August 15, 2021