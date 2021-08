تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية، منذ بعد ظهر اليوم الأحد، على محاولة إخماد حريق كبير اندلع في منطقة تسمى “موشاف بيت مئير” بالقدس المحتلة، والمقامة على أراضي قرية محسير.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم إخلاء سكان عدة شوارع بالمنطقة خشيةً من وصول النيران للمنازل، مشيرةً إلى أن طائرات تشارك في محاولات إخماد الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق مستمر ويتوسع في الانتشار بسبب الرياح القوية.

#Jerusalem 🇵🇸✌️ #Palestine

Huge flame of fire started now in occupied Jerusalem.

israeli occupation army is evacuating the settlers.#القدس #حرق #فلسطين pic.twitter.com/IdhIR3vv6w

— Islam Essa🇵🇸#Gaza🙋‍♀️👑 (@IslamEssa_Gaza) August 15, 2021