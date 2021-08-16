مكافحة التهريب تضبط 87 مليون و325 ألف ريال من العملة المحظورة

المشهد اليمني الأول

أحبطت وحدة مكافحة التهريب، التابعة لقوات النجدة في محافظة تعز، محاولات إدخال مبالغ مالية من الفئات محظورة التداول قادمة من محافظة عدن المحتلة.

وأوضح مصدر أمني ، أن الوحدة ضبطت ثلاث محاولات تهريب منفصلة بمبلغ 41 مليونا، و669 ألف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن المبالغ كانت بحوزة أشخاص قادمين من عدن المحتلة ومتجهين إلى محافظة تعز.

ولفت المصدر إلى أن من ضمن الأموال المضبوطة 36 مليونا و591 ألف ريال، من فئة الألف ريال المزورة بترميز “د”، إلى جانب خمسة ملايين و78 ألف ريال من الفئات الجديدة غير القانونية.

مبينا أنه تم إحالة المضبوطات مع المتهمين بحيازتها إلى الجهات المختصة.

كما ضبطت وحدة مكافحة التهريب التابعة لفرع قوات النجدة في محافظة البيضاء مبالغ مالية غير قانونية ومحظورة التداول خلال الفترة من 10 – 14 أغسطس 2021م.

حيث ضبطت وحدة مكافحة التهريب في 8 عمليات منفصلة مبلغ 478 ألف و700 ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان للإضرار بالاقتصاد الوطني، كما ضبطت في 20 عملية منفصلة مليون و361 ألف ريال بترميز حرف ” د ” محظورة التداول.

وأشارت وحدة مكافحة التهريب أنه تم ضبط 26 مليون و156 ألف ريال من العملة الوطنية خلال 6 عمليات منفصلة.

وفي محافظة مأرب ضبطت وحدة مكافحة التهريب التابعة لفرع قوات النجدة بالمحافظة في عمليات منفصلة مليون و 519 ألف ريال من العملة غير القانونية.

وذكرت وحدة مكافحة التهريب أنه تم ضبط 19 مليون و500 ألف ريال من العملة الوطنية.

وأحيلت المبالغ المضبوطة للجهات المختصة.