المشهد اليمني الأول

شيخ مشايخ قبيلة مراد “الشيخ علي القبلي نمران المرادي” في ذمة الله، وأثناء تشييع الشيخ علي القبلي نمران في مأرب وبحضور مايسمى رئيس هيئة الأركان الخائن صغير بن عزيز، ومايسمى بوزير الدفاع الخائن محمد المقدشي، ومايسمى بمحافظ مأرب المرتزق سلطان العرادة، قال البرلماني الشيخ علي عبد ربه القاضي: “أنه لا مناص من الحوار والسلام مع انصار الله مؤكدا ان مبادرة السيد القائد للسلام في مأرب لقت تفاعلا كبيرا من ابناء مأرب انفسهم ويجب على القيادات التفاعل معها”.

وتعد هذه التصريحات هي الأولى من نوعها على مستوى الجانب الاخر الرسمي بعد اعلان السيد القائد للمبادرة.

وفي صنعاء يوم أمس 16 أغسطس 2021م عدد من شخصيات مأرب وكبار مشائخ قبيلة مراد يقيمون مجلس العزاء في وفاة شيخ مشائخ قبيلة مراد “الشيخ علي القبلي نمران المرادي”، وكان من ضمن الحضور “الشيخ حسين حازب المرادي، الشيخ عبدالله مجيديع المرادي، عبدالله مجاهد نمران المرادي، ناصر العجي الطالبي المرادي، حاتم غالب الاجدع المرادي، محمد ناصر العريف، وعدد من مشائخ وشخصيات مراد وقبائل مأرب.

وانعكس ذلك أرتياح شعبي لدى سائر أبناء مأرب بعد ٩٠٠٠ ألف قتيل قضوا في سبيل بقاء الفاسدين في فلل الرياض و تركيا والقاهرة وأبو ظبي.

وعلى صعيد آخر حل “الشيخ عبدالواحد علي القبلي نمران” خلفاً لوالده المرحوم الشيخ علي القبلي نمران كشيخ لمشايخ قبيلة مراد.