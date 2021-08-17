المشهد اليمني الأول

حركة طالبان الأفغانية

طالبت حركة “طالبان” الولايات المتحدة الأمريكية استكمال عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، مع التزامها بعدم مهاجمة القوات المنسحبة.

طالبت حركة “طالـبان” الولايات المتحدة الأمريكية استكمال عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، مع التزامها بعدم مهاجمة القوات المنسحبة.

وقال المتحدث باسم “طـالبان” سهيل شاهين في حديث لقناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء “لقد أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم قبل الحادي عشر من سبتمبر. فإذن يجب عليهم سحب كل قواتهم، ونحن ملتزمون بعدم مهاجمتهم”.