المشهد اليمني الأول

أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن ما يزيد عن 5000 رحلة أممية قد حطت على مطار صنعاء الدولي منذ إغلاقه قبل 5 أعوام.

وقال الشايف، اليوم السبت، إن معظم الرحلات الأممية على مـطار صنعاء الدولي منذ اغلاقه أمام الرحلات المدنية أتت لأغراض خاصة بالموظفين الأمميين وأهاليهم، مضيفاً بالقول: ” لم تسمح اي منظمة أممية بترحيل اي حالة مرضية ضمن رحلاتها المتوالية على مطار صنعاء الدولي“.

وأوضح أن أحد منظمات الأمم المتحدة هددت بإيقاف نشاطها في حالة إصرار وزارة الصحة على ترحيل أي حالة مرضية مستعصية ضمن رحلاتها إلى الخارج، منوهاً أن معظم الرحلات الأممية إلى مـطار صنعاء الدولي لا يتجاوز ركابها عدد أصابع اليد فيما تتسع طائراتها لعشرات المسافرين وتأتي الطائرات شبه فارغة.

وأشار إلى أن هناك رحلات أممية تحمل مساعدات غذائية تقدر بالكيلو ومنها طائرات مساعدات إنسانية تحمل على متنها 10 كيلو فقط من المساعدات.