المشهد اليمني الأول

شن طيران العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدة مواقع تتبع المقاومة الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط وجنوب قطاع غزة والمنطقة الوسطى ومواقع بحرية غرب القطاع.

وقالت مصادر في غزة أن طيران العدو الإسرائيلي الاستطلاعي قصف موقع بدر في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

وأضافت أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف موقعا تابعا للمقاومة غرب مدينة غزة بستة صواريخ.

إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطـيران العدو الصهيوني غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وفي أجواء شمال القطاع.

وأضافت أن جيش العدو الإسرائيلي قرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية بعد تقييم الوضع.

وأكدت المصادر أن المضادات الجوية للمقاومة أطلقت رشقات على طائرات العدو الصهيوني واصابت مبان في مستوطنة سديروت.

وذكرت أن زوارق العدو الصهيوني أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر غزة.