المشهد اليمني الأول

عجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، السبت، بمقطع فيديو يظهر شاباً فلسطينياً استطاع الإمساك بفوهة سلاح قناص إسرائيلي يختبئ خلف جدار إسمنتي على حدود قطاع غزة، وأطلق النار عليه من مسدس، خلال المسيرات التي انطلقت اليوم السبت رفضا لاستمرار الحصار وإحياءاً للذكرة 52 لإحراق المسجد الأقصى.

وتداول النشطاء المقطع ضمن العديد من التغريدات التي أيدت ما قام به الشاب الذي تفيد الأنباء بأنه يبلغ من العمر17 عاماً، مؤكدين على أن دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم وأرضهم حق مشروع.

وعلى هذا المشهد اكد سماحة السيد حسن نصر الله في كلمة له في ذكرى مرور اسبوع على شهادة القائد الحاج عباس اليتامى (ابو میثم) ان “مشهد الجدار في غزة الذي فيه فتحة يمد منها الجندي الإسرائيلي بندقية ومشهد المسدس الذي يطلق النار يجب أن يدخل التاريخ”.

وختم السيد “نحن دخلنا هذه المعركة بأمل بعزم ويقين وعندما نؤدي تكليفنا فإن الله سيفتح لنا أفاقاً لا تخطر على بال أحد”.