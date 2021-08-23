المشهد اليمني الأول

أعادت نيابات الأموال العامة في أمانة العاصمة والمحافظات، إلى الخزينة العامة للدولة أكثر من 20 مليار ريال، أموالا نقدية وأصولا عقارية، خلال العام القضائي الماضي 1442هـ.

وأوضح تقرير أنجزه مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة ونيابات الأموال العامة بالأمانة والمحافظات أنه تم إعادة مليار و489 مليونا و880 ألف ريال إلى الخزينة العامة، عبر النيابات مباشرة، وإلى حسابات عدد من الجهات الحكومية بقرارات تحصيل وتنفيذ أحكام قضائية.

وأشار التقرير إلى أنه تم استعادة أصول عقارية، عبر نيابة الأموال في محافظة إب – أراضي “مراهق عامة” بمساحة تبلغ 3180 قصبة، ما يعادل 4047 لبنة، قدرت قيمتها بالأسعار السائدة في المحافظة بـ19 مليارا و150 مليون ريال، تنفيذا لقرارات النيابة وأحكام قضائية.

وكشف عن إنجاز 3ر96 بالمائة من قضايا الفساد والمال العام المرفوعة إلى مكتب محامي الأموال العامة من النيابات، لاستطلاع الرأي والفحص والدراسة والإذن برفع الدعوى الجزائية خلال العام 1442هـ، التي بلغ عددها 695 قضية، تبقى منها 26 قضية من المتوقع إنجازها قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفاد تقرير مكتب محامي عام الأموال العامة، أن قضايا المال العام المنجزة، خلال العام القضائي الماضي، من قبل نيابات الأموال بالأمانة والمحافظات ونيابتي الضرائب والجمارك والأوقاف وأراضي وعقارات الدولة – حسب محاضر الإغلاق- 2713 قضية، فيما أنجزت نيابات الأموال العامة في الأمانة والمحافظات 784 قضية تنفيذ.