المشهد اليمني الأول

أوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، اليوم الاثنين، أن قرار حكومة المرتزقة رفع التعرفة الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية وزيادة التكاليف على المواطنين.

وأشار الدرة في تصريح للمسيرة إلى أن من الخطوات التي قمنا بها لمواجهة قرار المرتزقة تعليق %49 من الجمارك لسفن الحاويات إذا ما توقفت قرصنة تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وبين أن حكومة المرتزقة لم تكتف بسرقة النفط المصدر عبر حضرموت وشبوة ومأرب بل عملت على رفع سعر التعرفة الجمركية لتزيد من معاناة المواطنين.