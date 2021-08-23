المشهد اليمني الأول

قامت وزارة الدفاع السعودية، بنقل ألوية عسكرية تابعة لمرتزقة يمنيين موالون للإمارات من حدودها الجنوبية مع اليمن.

وقالت مصادر مطلعة في محافظة الجوف، اليوم الإثنين، إن السعودية قامت بنقل “اللواء الأول حرب” بقيادة العميد المرتزق ” محمد صالح الغنيمي” الملقب بـ”أبوجبر الغنيمي” من محور نجران باتجاه المناطق الفاصلة بين حدود المملكة باتجاه صحراء اليتمة بمحافظة الجوف.

وأكدت المصادر، أن السـعودية استبدلت المجندين المستبعدين من “محور جيزان” بمرتزقة سوادنيين.

وكشفت المصادر، أن السعـودية تقوم حالياً بنقل “اللواء 63” محور علب عسير باتجاة محافظة الضالع جنوب اليمن.

المصادر أكدت، أن استغناء السـعودية عن مجندينن يمنيين محسوبين على جناح الإمارات وإستبدالهم بمرتزقة سودانيين وأجانب، يأتي في ظل تسريب معلومات عن قيام الاستخبارات السعودية بالقبض على خلية تجسسية يقودها شخصية برلمانية موالية لتحالف العدوان تتبع حزب المؤتمر (جناح الإمارات) داخل قوات تحالف العدوان في “محورالبقع”.

يأتي ذلك ضمن ما تتناقله وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية الدولية على مدار العاميين الماضيين حول تفاقم الصراع الإماراتي السعودي في اليمن.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية