المشهد اليمني الأول

قال موقع “War On The Rocks” العسكري إن الـ 900 صاروخ وطائرة مسيّرة التابعة لأنصار الله التي ادعت السعودية منذ عام 2015 وكان تأثيرها محدوداً بحسب زعمها، هزّت الصورة الرمزية وألحقت ضراراً في سمعة السعودية وقدرتها العسكرية.

وأشار الموقع إلى أن القوة العسكرية المتنامية لأنصارالله أصبحت تشكل ضغطاً حقيقياً على السعودية وبين أنه بات بإمكانهم الآن ضرب البنية التحتية بعمق المملكة، مقابل ضعف بقوة الردع السعودية.

وأوضح التقرير أن أنصار الله اصبحت خطراً على المنافسين مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل في نهاية المطاف وبات القلق السعودي متزايداً من احتمال تصاعد انعدام الأمن على حدودها الجنوبية المعرضة للخطر، بينما كان انصار الله يطورون قوتهم يوماً بعد آخر.

جاءت نقطة التحول الرئيسية في مارس 2015 عندما أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلاً عسكريًا في اليمن، ومنذ ذلك الحين، أصبح التدخل كارثة لا يمكن التخفيف من حدتها: إنه مستنقع أثبتت المملكة العربية السعودية أنها غير قادرة على التخلص منه.

ويقول التقرير انه من المستحيل تحديد مقدار قوة انصار الله التي تملك ترسانة متنوعة بشكل متزايد من الصواريخ القادرة على الضرب بعمق داخل المملكة العربية السعودية.

كما استخدمت صواريخ مضادة للسفن من طراز C-801 صينية الصنع، يصل مداها إلى 42 كيلومتراً، كانت هذه الصواريخ جزءاً من ترسانة الجيش الوطني قبل عام 2014 وتم الاستيلاء عليها خلال الحرب. لكن من المحتمل جداً أنه تم تعديلها.

يجب أن يدرك أي تقييم لتزايد قوة أنصارالله أيضًا أن الجماعة قد استفادت بشكل كبير من ضعف خصومها. حكومة هادي غير كفؤة وفاسدة ومشتتة، ولا تتمتع بشرعية تذكر بين الشعب اليمني. بالكاد يتماسك التحالف الموالي للحكومة بدعم سعودي، وأحيانًا يقاتل أعضاؤه بعضهم البعض بقدر ما يقاتلون الحوثيين.

كما أن حركة انصارالله أقل اعتماداً على الدعم الإيراني من حكومة هادي على المملكة العربية السعودية. إذا قطعت إيران دعمها، فسيظل انصارالله مسيطرين. إذا قطعت الرياض دعمها، سينهار التحالف الهش الداعم لهادي.

يستخدم الحوثيون علاقاتهم مع إيران لتعزيز مصالحهم الخاصة وكانوا حريصين على توسيع العلاقات. لقد تعرضوا للهجوم من قبل قوة عسكرية أعلى بكثير من الناحية التقليدية، وإيران فقط كانت مستعدة وقادرة على تقديم الدعم الخارجي. لكن هذا لا يجعلهم بيادق لإيران. لا يوجد دليل.

يمكن للحوثيين الآن ضرب البنية التحتية في عمق البلاد. تدعي الرياض أنها اعترضت، اعتباراً من فبراير 2021، ما يقرب من 900 صاروخ وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين منذ عام 2015. هذا الرقم مستحيل التحقق منه، لكنه معقول. من المسلم به أن التأثير العسكري لهذه الضربات كان محدوداً والأضرار المادية التي لحقت بالمملكة العربية السعودية كانت ضئيلة

لكن العواقب الرمزية كانت كبيرة، وكذلك الآثار طويلة المدى. الاتجاه الرئيسي هو أن انصارالله يعملون بشكل مطرد على تحسين قدرتهم على إلحاق الضرر بالمملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإن الردع السعودي تجاه انصارالله سيستمر في الضعف.

أصبحت الحركة اليمنية الآن صريحة وحازمة بشكل متزايد في طموحها نحو جنوب غرب المملكة العربية السعودية إذ أن محافظات جيزان وعسير ونجران السعودية تنتمي تاريخياً إلى اليمن.

اسرائيل في مرمى اليمن

لا يبدو أن الحوثيين قد حصلوا حتى الآن على صواريخ أو طائرات بدون طيار قادرة على الوصول إلى إسرائيل – وهذا يتطلب مدى يصل إلى حوالي 1800 كيلومتر، في حين أن أصولهم بعيدة المدى يبلغ مداها حوالي 1500 كيلومتر. ومع ذلك، فمن المرجح أنهم سيحصلون على هذه القدرة على المدى القصير إلى المتوسط. ليس من المستغرب أن يزداد اهتمام إسرائيل – وإدراك التهديد بالنسبة لها – في اليمن بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.

ينبغي أيضًا النظر إلى هذا النمو في الشراكة الإيرانية مع أنصار الله في السياق الأوسع لسياسة إيران الخارجية.

حتى وقت قريب، اتبعت علاقات إيران بشبكة الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية التي تدعمها نموذجاً محورياً مع إيران في المركز. ومع ذلك، فإن هذه الديناميكية تتطور: تظل إيران بقوة في قلب هذه الكوكبة من الجهات الفاعلة لكن الحلفاء – حزب الله وحماس والحوثيين ومختلف الفصائل السورية والعراقية – يطورون بشكل متزايد علاقات مباشرة مع بعضهم البعض.

إنهم لا يتخطون طهران، بل يطورون علاقاتهم الخارجية. وهذا هو الاتجاه، والأهم من ذلك، أن طهران تشجعه بنشاط. إنها ليست علامة على ضعف نفوذها – بل على العكس، فهي تشير إلى النضج المتزايد للشبكة. كان حزب الله في طليعة هذا التطور، مع دور متزايد في سوريا والعراق والآن اليمن.

دور انصار الله في المنطقة

نما دور انصار الله في هذه الشبكة من الجهات الفاعلة غير الحكومية المدعومة من إيران لدرجة أنه أصبح من الممكن الآن الرجوع إلى السياسة الخارجية لأنصار الله.

أصبحت العلاقات بين أنصار الله وحزب الله بارزة بشكل خاص، حيث تتعاون الحركتان بشكل متزايد في مجالات تتراوح من التدريب إلى توريد الأسلحة لفلسطين. وبحسب بعض التقارير، يُستخدم اليمن بشكل متزايد كمنصة لإرسال أسلحة إلى الجماعات المسلحة الأخرى، وعلى الأخص حماس. في هذه الحالة، يتم نقل الأسلحة التي يتم تسليمها إلى اليمن إلى السودان ثم عبر مصر إلى قطاع غزة.

أصبحت أنصارالله الآن قوة إقليمية، تُظهر خبرة ومهارة أكبر من أي وقت مضى في سعيها لتحقيق مصالحها في المنطقة. لقد ظهر انصارالله كعنصر متزايد الأهمية في كوكبة من الأطراف التي تواجه المملكة العربية السعودية التي تحاربها وإسرائيل.