المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ليمني شجاع وهو يهدد ضباط سعوديين، وهم على متن مركبتهم، بالقول: لولا إني ما أبغى اقتلكم واتحمل دمكم، وإلا كنت قتلتكم واحد واحد.

اليمني الشجاع الذي اعترض إحدى مركبات القوات السعودية في محافظة المهرة، بعد أن قال له الضابط السعودي والله انك كفو، ليبادله اليمـني نفس القول ويقول له : أنا كفو وانت كفو، مستطردا يا اخي ارجعوا واتركونا في بلادنا.

وأضاف اليمـني الشجاع: أنا لولا أني ما أبغى اتحمل قتتلكم ودمكم وإلا اني كنت قتلتكم على واحد واحد بس احنا والسعوديين أخوة، وما أبغى أتحمل دماكم، يا اخي اخرجوا من بلادنا، ولو كان بينكم وبين الحوثي مشاكل أو مع إيران، الحوثي هناك في الحد الجنوبي، روح قاتله أيش جابك عندنا هنا.

وتابع الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي هذا المقطع ناعتين اليمني بالرجل الكفو والشجاع.

وتشهد محافظة المهرة حراكا شعبيا كبيرا للمطالبة والعمل على رحيل القوات الأجنبية من المحافظة اليمـنية، على رأسها القوات الأمريكية والبريطانية والسعودية.