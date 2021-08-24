المشهد اليمني الأول

ضبطت الشرطة في محافظتي إب وذمار مبلغ وقدره 786 ألف و600 ريال من العملة غير القانونية التي طبعها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.

بداية من محافظة ذمار، حيث ضبطت شرطة مديرية عتمة مبلغ 500 ألف ريال من العملة غير القانونية بحوزة المدعو (ع. م. م. ا) -30 عاما-، قادما من محافظة عدن الخاضعة لسيطرة قوى الغزو والاحتلال.

إلى محافظة إب، حيث ضبطت قوات النجدة، في سلسلة عمليات، مبلغ 136 ألف ريال من العملة غير القانونية، بحوزة المدعو (ع. ع. ح)، ومبلغ 100 ألف ريال من العملة غير القانونية بحوزة المدعو (م. ا. ي)، ومبلغ 24 ألف و500 ريال من العملة ذاتها بحوزة المدعو (ح. ع. ث)، ومبلغ 12 ألف و500 ريال من العملة غير القانونية بحوزة المدعو (ي. ا. ن. ا)، ومبلغ 6 آلاف و500 ريال من العملة غير القانونية بحوزة المدعو (ع. م. ع)، ومبلغ 4 آلاف و100 ريال من العملة غير القانونية مقسمة بحوزة 3 أشخاص.

وأُحيلت المضبوطات للجهات المختصة.