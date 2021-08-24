المشهد اليمني الأول

خرجت في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مظاهرات واسعة احتجاجا وتنديدا بفساد أدوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن في المحافظة التي أنهكها صراع الانتقالي المدعوم إماراتيا ومليشا حزب الإصلاح.

و ندد المتظاهرون بالأوضاع المعيشية المتأزمة في المحافظة و كذا الأزمات الخدمية في مقدمتها أزمة الأمن و الكهرباء.

وطالب المتظاهرون جميع أبناء محافظة لحج الخروج في وجه سياسية التجويع و الترهيب التي تتخذها أدوات التحالف للسيطرة على المواطنين و مصادرة حقوقهم.

ومحافظة لحج كغيرها من محافظات المحتلة تعاني من أوضاع معيشية و خدمية متأزمة بفعل الصراع المتواصل بين أدوات التحالف.