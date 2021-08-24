المشهد اليمني الأول

شهد العراق في الساعات القليلة الماضية 6 استهدافاتٍ لأرتالٍ تابعةٍ للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية، في عدّة مناطق ضمن أكثر من محافظة.

وبحسب مصادر إعلامية، تمّ استهداف رتلٍ للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في السماوة جنوبي العراق بواسطة عبوةٍ ناسفة، كما استهدف رتلٌ آخر في كلٍّ من الديوانية وذي قار، جنوبي العراق أيضاً بالطريقة ذاتها عن طريق عبوة ناسفة.

أما في بابل جنوبي بغداد، فقد جرى الاستـهداف بتفجيرٍ مزدوجٍ لعبوتين ناسفتين. وفي جنوبي بغداد كذلك، لكن في اليوسفية هذه المرة، استُهدِف رتل بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ.

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