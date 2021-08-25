المشهد اليمني الأول

كشفت مصادر محلية في مدينة عدن المحتلة أن عشرات الأسر تعرضت منازلها للاقتحام من قبل مليشيات قوى الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت المصادر أن 38 أسرة عدنية من منطقة دار سعد والمنصورة على الأقل تعرضت منازلهم للاقتحام أخر الليل خلال الأيام الماضية من قبل المليشيات الموالية لقوى الغزو والاحتلال.

وتحدثت هذه المصادر أن العديد من هذه الأسر أجبرت على مغادرة عدن إلى المحافظات التي تتمتع بالاستقرار والأمان في ظل حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى.

في سياق متصل، طالب ناشطون بضرورة تحريك ملفات السجون السرية ومراكز الاعتقالات التعسفية التي تديرها قوى الغزو ومليشياتها في المحافظات الجنوبية وفي مدينة عدن المحتلة تحديداً.

وتأتي دعوات الناشطين بعد تواتر الأنباء عن عمليات تعذيب وحشية وانتهاكات جسيمة يتعرض لها المختطفون داخل هذه السجون والمعتقلات.